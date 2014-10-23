أنغام: نعم تزوجت أحمد عز لكننا انفصلنا

أصدر محامي المطربة المصرية أنغام بياناً أكّد فيه زواج موكّلته من الفنان أحمد عز، ليؤكد بذلك صحة وثيقة الرواج التي تم تداولها مؤخراً.

وأوضح المحامي حسام السنهوري أنّ ما نشر من أخبار حول هذا الزواج حقيقي وصحيح، لكن عاد وقال إنها حقيقة منقوصة ومبتورة بسبب انفصال الطرفين بتاريخ 8/1/2012، وفي نشر الخبر بهذا السياق في هذا التوقيت ما يثبت في الأذهان استمرار علاقة الزواج المنقضية فعلياً".

وأكمل البيان، أن "الفنانة أنغام يهمها إخطار جمهورها بحقيقة الأمر، وأن هذه العلاقة الرسمية الشرعية قد انتهت بالفعل اعتباراً من تاريخ 8/1/ 2012بإشهار الطلاق الرسمي، وأن استعمال المحرر المنشور عن زواجها في هذا التوقيت، دون نشر أو استكمال تبعاته وهو الانفصال أمر يسيء لها خاصة أن ناشر هذا الخبر لم يكلف نفسه عناء استجلاء الحقيقة منها، وأن قصده الواضح من نشر الخبر في هذا التوقيت هو إثارة لقضية أخرى تدور حالياً، وهذا غير مقبول ".

وناشدت الفنانة أنغام من خلال بيان محاميها، الجهة التي نشرت هذه الوثيقة أو الجهات التي نقلت عنها بتحري الدقة، وعدم الزج باسمها كطرف في قضية لا دخل لها بها، واحترام حياتها الشخصية"، وتابع "ما نشر من خبر لزواجها لا يسيء اليها في حد ذاته، ولكن الإساءة في عدم ذكر الحقيقة كاملة بنشر واقعة الانفصال، واستعمال هذا المحرر في معترك قضية متداولة حاليا، فهذا ما يسيء، ويعد تشهيرا متعمدا بها خاصة أن رسالة الصحافة تقتضي الموضوعية والتأكد من صحة المعلومات قبل النشر، فالعمل الصحفي يرتكز على الحرية والمسؤولية ".

في سياق منفصل ينتظر اليوم كل من الفنانين أحمد عز وزينة الحكم في قضية إثبات النسب التي أقامتها هذه الأخيرة على عز لنسب توأميها عز الدين وزين الدين إليه، حيث من المفترض أن تعقد محكمة الآسرة جلستها اليوم للنطق بالحكم الذي قد يتم تأجيله، ومن المزمع أن تحضر زينة الجلسة كما اعتادت ويغيب عز كما اعتاد أيضا إذ أنه منذ اندلاع الأزمة بناء على أوامر محاميه مرتضى منصور لم يحضر ولو جلسة واحدة.