"تاتو" النجوم الأتراك تتحدّث عنهم فماذا تقول؟

معظم مشاهير العالم اليوم يعشقون رسم "التاتو" في مناطق مختلفة من أجسادهم بحثاً عن التميّز، ورغبةً بتخليد حب أو أسماء أحبّائهم أو ذكرى أو معنى للأبد عبر "التاتو" رغم ما قد يسبّبه لهم من ألم عند حفره بإبر معقّمة في أنحاء أجسادهم. وغالباً ما تفضّل النساء رسم «التاتو» على الظهر أو الصدر أو الذراع أو القدم أو الكتف، والقليلات منهنّ فقط كبيرغوزار كوريل الشهيرة بشهرزاد من رسمته في منطقة حسّاسة من جسدها لا يُرى إلا إن ارتدت "البكيني" للسباحة. فمن هم النجوم الأتراك المحبّون للـ«تاتو»؟ وماذا رسموا على أجسادهم؟

1نورجول يشلشاي

ترسم وردة ملوّنة على ظهرها

من الفنانات التركيات الشهيرات بحبّهن للـ «تاتو» نورجول يشلشاي الشهيرة بياسمين التي اختارت من فترة طويلة رسم وردة ملوّنة متفتّحة ترمز للجمال والحياة على ظهرها، وفيها شبه كبير من شخصيّتها المرحة والمحبّة بلا حدود للحياة بكافّة صورها، وبحلوها ومرّها. وقد أقنعها أحد أصدقائها ممّن يحترف الرسم على الأقدام بهذه الخطوة، واستغلّها للترويج لفنه بموافقة نورجول اقتناعاً منها بفنه الجميل. ولم تتقاضَ عن ذلك ليرة تركية واحدة.

2 تاركان والقلب الأحمر وlove خلف رقبته

أما المغني التركي الوسيم تاركان الذي يتمتّع بشعبية هائلة في تركيا، وقد صرّحت الفنانة نانسي عجرم في أحد حواراتها مع «سيدتي» بأنها معجبة جداً بصوته وأغانيه وترحّب بغناء «دويتو» معه، فقد أشعل قلوب معجباته بالقلب الأحمر خلف رقبته مع كلمة Love (حب) بالإنكليزية، وحين يكشفه في حفلاته الغنائية ترتفع هتافات المعجبات بشكل هستيري. وقد قلّده الكثير من المعجبين ورسموا قلباً أحمر مثله، لكن في أماكن مختلفة في أجسادهم. ولم يكتفِ بهذا الرسم فقط، بل نقش ذراعه وجزءاً من جسده الأمامي برسم فسيفسائي عثماني قديم يعبّر عن اعتزازه بتاريخ بلاده الأصيل.

3 أم كلثوم تركيا سيلا ترسم فراشة وملاكاً معاً

كشفت المغنية التركية الملقّبة بين عرب تركيا بـ «أم كلثوم تركيا» سيلا عن إيمانها وحبّها للحرية عبر فراشة على عنقها وملاك صغير على ظهرها. وقلّدتها آلاف معجباتها ونقشن الرسمين ذاتهما على أجسادهنّ من شدّة محبتهنّ لها التي أوصلت بعض معجباتها إلى تقليدها ليس في أناقتها وطلّتها فقط بل أيضاً في نوع الرسوم التي تضعها في أماكن مختلفة من جسدها.

4 كيفانش تاتليتوغ يرسم

كلمة الله بالإنكليزية على ذراعه

أثار الممثل التركي الأشهر كيفانش تاتليتوغ المعروف عربياً بمهند الدهشة لرسمه جملة «فقط الله يمكنه الحكم عليّ» بالإنكليزية على ذراعه الأيمن، بالإضافة إلى رسم تنين على ذراعه الأيسر موجود قبل احترافه التمثيل بأوّل أعماله «نور» خلال ممارسته لعرض الأزياء في باريس وأوروبا، لكن بعد نجاحه في مسلسل «العشق الممنوع» كتب على ذراعه اليمنى بالإنكليزية «فقط الله يمكنه الحكم عليّ» ربما ليضع حدّاً لانتقادات الصحافة وتدخّلها بحياته وخصوصياته.

5 كينان دوغلو يرسم مهرّجاً على ذراعه الأيسر

لكن زوج بيرين سات الشهيرة بفاطمة مغني البوب التركي كينان دوغلو فاختار أن يرسم مهرّجاً على ذراعه الأيسر، ويمثّل حبّه للمرح والحياة بلا قيود أو رتابة واللذين لا يحبهما بتاتاً، وهذا سرّ تمسّكه بعزوبيّته لعامين ونصف العام مدّة علاقته العاطفية ببيرين سات قبل زواجه منها في 27 سبتمبر (أيلول) الفائت.

6 بيرغوزار كوريل ترسم ملاكاً على فخذها الأيمن

أما الممثلة التركية بيرغوزار كوريل الشهيرة بالقاضية فريدة في «القبضاي» فقد اكتفت برسم ملاك صغير جداً على فخذها الأيمن، ورصدته عدسات الباباراتزي خلال قضائها إجازتها البحرية الخاصة مع عائلتها. وهي بالفعل بشهادة أصدقائها أشبه بالملاك بهدوئها وتواضعها وقيامها ببعض الأعمال الخيرية سراً بعيداً عن الإعلام والأضواء.

7 أرزوم أونان ترسم اسم ابنها جان على جيدها

لكن ملكة جمال تركيا السابقة والممثلة والنحاتة أرزوم أونان الشهيرة بصحرا، فقد اختارت التعبير عن حبّها الشديد لنجلها الوحيد جان، فرسمت اسمه على جيدها عندما كان في سن العاشرة قبل سنوات، ورسمت أيضاً ريشة ووردة على قدمها اليمنى بدافع الفضول والتجريب ليس إلا.

8والدة لميس وحبيبة كينان دوغلو الأولى

بيللور كالكاوان ترسم أزهار الربيع

ماثلت أرزوم أونان بعشق الورود الممثلة الخمسينية بيللور كالكاوان الشهيرة بهالة والدة لميس في «سنوات الضياع»، التي كانت الحب الأول للمغني كينان دوغلو زوج بيرين سات قبل 21 عاماً، والتي كانت مثالاً يُحتذى به في عشقها للموضة العصرية الغريبة، فرسمت في عدّة أنحاء من جسدها تصاميم ورود عديدة كما رسمت أيضاً عقرباً على ساعدها الأيمن قبل انتشار ظاهرة الـ «تاتو» عند زملائها من نجوم اليوم الشباب.

9 أوزجي أوزبيرنتشجي ترسم نجوماً أنيقة

اختلفت قليلاً عن زملائها وزميلاتها الممثلة التركية أوزجي أوزبيرنتشجي الشهيرة بألما في «أحلام بريئة»، فرسمت نجوماً على كتفها العلوي الأيمن في غاية الجمال والأناقة.

10 محمد جونسور يرسم زوج دلافين وشمساً

أدهش الممثل التركي الوسيم محمد جونسور الشهير بالأمير مصطفى في «حريم السلطان» جمهوره باختياره «تاتو» زوج دلافين على كتفه الأيسر وشمس على يده اليسرى حيث كشفا عن جانب رومانسي متفائل في شخصيّته، فهو مسالم وصادق جداً في علاقاته كالدلفين، ويعيش حياة أسرية مستقرّة ومخلص جداً لزوجته المخرجة الوثائقية الإيطالية كاترين.

11 تولجا كاريل وبصمات

أصابع نجله الطفل

كشف الممثل التركي الوسيم تولجا كاريل الشهير بأوس في «الأوراق المتساقطة» عن حنانه كأب عندما رسم على يده اليمنى بصمات أصابع نجله الطفل فور ولادته، إلى جانب عبارات صينية وأجنحة على يده الأخرى.

12 بيراك توزوناتاش ترسم فراشة على ظهرها

بيراك توزوناتاش الشهيرة بالسلطانة ميهرونوسا في الموسم الرابع من «حريم السلطان» معروفة في الوسط الفني التركي بأنها صاحبة شخصية منطلقة وحرّة من القيود والروتين، ومرحة وطيّبة وناعمة لأقصى حدّ يمكن تخيّله. لهذا، لم يستغرب أحد عند رؤيتها ترسم فراشة جميلة ناعمة على ظهرها تشبهها بانطلاقها وجمالها.

13 فخرية أفجين ترسم جناحيّ ملاك على ظهرها

أما الممثلة التركية فخرية أفجين الشهيرة بنجلا في «الأوراق المتساقطة»، وبفريدة في «طائر النمنمة» فرسمت جناحيّ ملاك على ظهرها منذ سنوات طويلة.

14 هوليا أفشار ترسم زهرة الكرز في ساقها

رغم ما تحظى به الممثلة التركية هوليا أفشار من نجاح وشهرة وثروة ومحبّة جمهورها وزملائها، فإنها تطمح دوماً للأفضل في كل شيء. لهذا، رسمت زهرة الكرز على ساقها اليسرى لوجود اعتقاد ياباني قديم بأنها تجلب الحظ الجيد، ورسمت قلباً صغيراً على ظهرها دلالة على رومانسيّتها، وكذلك رسمت نجمة على جانب أذنها.

15 فيلدان أتاسفار ترسم الملك الأسد

فيلدان أتاسفار بطلة «ندى العمر» طفوليّة لليوم. لهذا، قامت إثر إعجابها بفيلم والت ديزني «الملك الأسد» برسمه فوراً على ساعدها الأيمن.

كما رسمت على إصبع يدها اسم زوجها الممثل الشاب اسماعيل هاجي أوغلو أحد نجوم مسلسل «الزهرة البيضاء».

16 بيرجا أكالاي ترسم فراشة على ذراعها

تعدّ بيرجا أكالاي الشهيرة بسلوى في «حب في مهب الريح» من أكثر الممثلات التركيات عشقاً للـ «تاتو» والأوشام حيث ملأت جسدها بالوشوم الصغيرة، لكنها حرصت على وضع «تاتو» فراشة ملوّنة كبيرة على ساعدها الأيمن من سنوات وتعتزّ به جداً، كما تحرص على ارتداء فساتين تبرزه بشكل واضح للعيان. ويلاحظ في زواجها الأوّل من الممثل مراد أنالميش الشهير بيوسف في «حب في مهب الريح» ارتداؤها فستان زفاف يظهر جماله خلال عقد قرانها عليه. وتكرّر الأمر ذاته في زواجها الثاني من زميلها الممثل الوسيم سارب ليفيند أوغلو حيث ارتدت فستان زفاف أجمل من الأول، بدت فيه ورسمها أجمل من طلّتها في حفل زفافها الأول. ويعدّ من أكثر رسوم نجوم تركيا جمالاً شكلاً وألواناً ومعاني تبعث البهجة في نفس صاحبها وناظرها أيضاً.