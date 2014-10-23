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الأهلي: لن نلعب في أسيوط حتى لو استدعى الأمر انسحابنا

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الأهلي: لن نلعب في أسيوط حتى لو استدعى الأمر انسحابنا الأهلي: لن نلعب في أسيوط حتى لو استدعى الأمر انسحابنا

أكد وائل جمعة مدير الكرة بالنادي الأهلي أن فريقه لن يلعب مواجهة الأسيوطي سبورت بالجولة السادسة من الدوري المصري في أسيوط.

وكان اتحاد الكرة قد حدد ملعب بني سويف لاستضافة المباراة قبل أن يتم نقلها إلى أسيوط، والتي تقام يوم الأحد المقبل.

وجدد الأهلي أكثر من مرة رفضه لخوض المباراة بأسيوط، ولكن دون جدوى من اتحاد الكرة.

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وقال جمعة للصحفيين يوم الخميس: "موقف الأهلي نهائي من عدم اللعب في أسيوط، لابد من اتحاد الكرة مراعاة أننا عدنا من الجونة مؤخرا والفترة قليلة بين المباراتين".

الأهلي تعادل سلبيا مع الإسماعيلي في الجونة يوم الأربعاء، ويلتقي الأحد في المواجهة المقبلة، ويحتاج للسفر إلى أسيوط.

وأضاف جمعة "لا يوجد فرق كبير بين المباراتين، ولن نلعب في أسيوط حتى لو أصر اتحاد الكرة على ذلك .. سننسحب من المباراة".

وخاض الأحمر ثلاثة مباريات بالدوري المصري فاز في واحدة وخسر مثلها وتعادل مع الدراويش.

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