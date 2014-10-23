عبد الله السعيد يظهر في الأهلي أخيرا

عاد عبد الله السعيد صانع ألعاب الأهلي من رحلته العلاجية في ألمانيا استعدادا لبدء برنامجه التأهيلي والذي يستمر لمدة أسبوعين.

وأصيب السعيد بشرخ في مشط القدم استوجب غيابه منذ مايو الماضي وسافر لألمانيا ووضع قدمه في الجبس لمدة ثلاثة أشهر.

وظهر السعيد في الأهلي وقال للصحفيين: "سأبدأ التدريبات الجماعية بعد أسبوعين، ومتحمس لاستعادة مستواي المعهود".

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وأضاف "جاريدو (المدير الفني) جلس معي واطمئن على حالتي الصحية .. وتابعت مباريات الأهلي في الفترة الأخيرة".

وأتم السعيد "أتمنى تجاوز فترة الإصابة للعودة للمشاركة في التدريبات والمباريات مع الأهلي".