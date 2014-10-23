أخبار عاجلة

الأخبار - وزير التموين يتفقد توفير السلع الغذائية بمنظومة التموين الجديدة فى جولة بالقاهرة الكبرى -
هكذا يتم اختراق الفيس بوك واستخراج كلمة السر -
موقع إسرائيلي يكشف عن أسرار السجادة الحمراء التي فُرشت للسيسي بأمريكا -
بشرى سعيدة العلاوة في جيب الموظف قبل عيد المال وزيادة المعاشات اقتربت -
الأخبار - وزراء خارجية العرب يبحثون فى تونس مكافحة الإرهاب وتشكيل لجنة أمنية عليا -
بالصور.. مسئول بالكهرباء يصدم المصريين: زيادة منتظمة في أسعار الكهرباء حتي عام 2019.. ويقدم نصائح للمتضررين من الفواتير -
الوزير وطاهر يتفقدان مشروعات تطوير الطرق بالإسماعيلية -
«المحافظين»: هذه الأمراض تضرب المصريين بعد 5 سنوات.. وارتفاع الأسعار السبب -
عضو «الشئون العربية» عن هجوم «خان شيخون» بسوريا: «لا يُرضي عدوًا ولا حبيبًا» -
فيديو| شعبة الأسماك: التجار شماعة الحكومة .. والأزمة سببها التصدير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

حفل بـ«تجارة القاهرة» لتخريج 16 طالبا في برنامج جورجيا

  • مصر
  • 14
Google+ Print
حفل بـ«تجارة القاهرة» لتخريج 16 طالبا في برنامج جورجيا حفل بـ«تجارة القاهرة» لتخريج 16 طالبا في برنامج جورجيا

تنظم كلية التجارة جامعة القاهرة حفل تخريج عدد 16 طالبا من برنامج جورجيا لعام 2014، الجمعة، بفندق سفير بالدقي.

يقام الحفل تحت رعاية رئيس الجامعة، وعميد الكلية، ولفيف من أساتذتها، ويتم استقبال الطلاب الجدد المنضمين إلى برنامج جورجيا والذي يصل عددهم إلى 200 طالب.

يذكر أن برنامج جورجيا يختص بمجال المحاسبة وإدارة الأعمال فى ، حيث يحاضر فى هذا البرنامج نخبة من أفضل الأساتذة الأمريكان والمصريين أصحاب المؤهلات العلمية العالمية، ويقدم البرنامج مجموعات حديثة ومميزة من المقررات فى مجالات التمويل والاستثمار والمحاسبة والتسويق.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بالصور.. مسئول بالكهرباء يصدم المصريين: زيادة منتظمة في أسعار الكهرباء حتي عام 2019.. ويقدم نصائح للمتضررين من الفواتير

بالصور.. مسئول بالكهرباء يصدم المصريين: زيادة منتظمة في أسعار الكهرباء حتي عام 2019.. ويقدم نصائح للمتضررين من الفواتير

«المحافظين»: هذه الأمراض تضرب المصريين بعد 5 سنوات.. وارتفاع الأسعار السبب

«المحافظين»: هذه الأمراض تضرب المصريين بعد 5 سنوات.. وارتفاع الأسعار السبب

فضيحة لوزير السياحة المصرى تحرج الدولة

فضيحة لوزير السياحة المصرى تحرج الدولة

أسعار اللحوم والدواجن اليوم الأربعاء 5-4-2017 في الأسواق المصرية

أسعار اللحوم والدواجن اليوم الأربعاء 5-4-2017 في الأسواق المصرية