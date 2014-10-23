حفل بـ«تجارة القاهرة» لتخريج 16 طالبا في برنامج جورجيا

تنظم كلية التجارة جامعة القاهرة حفل تخريج عدد 16 طالبا من برنامج جورجيا لعام 2014، الجمعة، بفندق سفير بالدقي.

يقام الحفل تحت رعاية رئيس الجامعة، وعميد الكلية، ولفيف من أساتذتها، ويتم استقبال الطلاب الجدد المنضمين إلى برنامج جورجيا والذي يصل عددهم إلى 200 طالب.

يذكر أن برنامج جورجيا يختص بمجال المحاسبة وإدارة الأعمال فى مصر، حيث يحاضر فى هذا البرنامج نخبة من أفضل الأساتذة الأمريكان والمصريين أصحاب المؤهلات العلمية العالمية، ويقدم البرنامج مجموعات حديثة ومميزة من المقررات فى مجالات التمويل والاستثمار والمحاسبة والتسويق.