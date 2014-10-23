رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون قادة الدول الإسلامية بالعام الهجري

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقيات تهنئة بمناسبة حلول العام الهجري الجديد إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية.

وتمنى سموه لهم موفور الصحة والعافية ولشعوبهم الخير والتقدم وللأمة الإسلامية العزة والرفعة.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، برقيات تهنئة مماثلة بهذه المناسبة المباركة إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وامراء الدول العربية والإسلامية.

كما بعث الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيات تهنئة مماثلة بهذه المناسبة المباركة إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وامراء الدول العربية والإسلامية.

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