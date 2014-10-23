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وزيرا التربية والتعليم والتضامن يحتفلان مع ٢٠ ألف طفل لدخول جينيس السبت

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وزيرا التربية والتعليم والتضامن يحتفلان مع ٢٠ ألف طفل لدخول جينيس السبت وزيرا التربية والتعليم والتضامن يحتفلان مع ٢٠ ألف طفل لدخول جينيس السبت

قال الدكتور هيثم مرزوق رئيس مجلس ادارة الشركة تم الانتهاء من كافة تفاصيل الاتفاق مع مسئولى “جينيس” وتحقيق كافة الشروط والاحكام الواجب توافرها فى الصورة المجمعة للاطفال لتحقيق رقم قياسى بالموسوعه ،مضيفا انه للمرة الاولى ستحقق فيها رقما قياسيا جديدا من خلال عمل جماعى للاطفال وليس عمل فردى.

اوضح مرزوق انه منذ طرح فكرة دخول اطفال مصر الى “جينيس” لاقت تراحبا شديدا من محافظ كيدزينا والقائمين على مدينة الاطفال وتم التواصل مع عدد من الجهات الحكومية ومسئولى “جينيس”، مشيرا  إلى أن الهدف من طرحنا للفكرة هو انه من حق كل طفل الحصول على شهادة من جينيس بأنه حقق رقما قياسيا بمشاركته في الصورة، و تعليم الأطفال مبادئ  التضامن في صوت واحد، الوحدة تحت هدف واحد وصورة واحدة وجائزة واحدة.

وشدد مرزوق ان احتفاليه كيدزينا هي اولى خطوات الحملة التى اطلقتها شركة mkc بعنونا “ادخل جينيس ” ندعو المصريين لدخول الموسوعه بعمل جماعى وليس فردى للتاكيد على روح الانتماء والتضامن

ومن ناحية اخرى اكد مؤتمن دعادر محافظ كيدزينا ان الاحتفاليه ستشهد العديد من الأنشطة والفعاليات الخاصة بالأطفال من الساعة 11 صباحا وحتى ٨ مساء ، وبعدها سيتم التقاط الصورة للأطفال بصحبة عائلاتهم.

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