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“تعليم السويس” توقف توزيع البسكويت بجميع مدارس المحافظة

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“تعليم السويس” توقف توزيع البسكويت بجميع مدارس المحافظة “تعليم السويس” توقف توزيع البسكويت بجميع مدارس المحافظة

مديرية التربية والتعليم بالسويس

أصدر عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس ، اليوم ، قراراً بوقف توزيع البسكويت، بعد قراره أمس بوقف توزيع الألبان بجميع مدارس المحافظة كإجراء احترازي بعد واقعة الاشتباه في تسمم طلاب مدرسة سعيد البشتلي الإبتدائية أمس.

قال أيمن سمير المسئول الإعلامي بتعليم السويس فى بيان إعلامي أن مدير التعليم وكافة مسئولو المديرية تفقدوا مدرسة سعيد البشتلي ، صباح اليوم ، وأقاموا احتفال داخل المدرسة بمناسبة العيد القومي للسويس بمشاركة جميع الطلاب ، مؤكداً على انتظام العملية الدراسية بالمدرسة اليوم بشكل طبيعي وجيد.

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