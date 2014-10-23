مشعل: القائد العام لكتائب القسام “على قيد الحياة” ولدينا دليل.. والأنفاق أحد إبداعات المقاومة

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، إن القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري للحركة محمد الضيف ما زال على قيد الحياة، مشيرًا إلى أن إسرائيل فشلت في اغتياله لكنها نجحت في قتل زوجته وطفليْه خلال محاولة الاغتيال في حينه، حسب وكالة معًا الفلسطينية.

جاءت أقوال مشعل في حديث لمجلة (فينيتي فير) الأمريكية، مضيفًا: “لدينا دليل على ذلك، ليس بالضرورة أن يحصل الآخرون عليه، فالضيف ليس سياسيًا من أجل أن يظهر بشكل علني، هو عسكري، بالكاد يظهر للعامة، حتى قبل الحرب”.

وأشار مشعل خلال الحديث إلى أن العملية الإسرائيلية في قطاع غزة الصيف الماضي جاءت بتصعيد متعمّد من القيادة الإسرائيلية نتج عن مشاكلها الداخلية فيما لم تقم حماس بشيء إلا الدفاع عن نفسها.

وفيما يتعلق بأنفاق المقاومة، قال مشعل: “في ضوء موازين القوى التي تنحاز تجاه إسرائيل، كان علينا أن نكون مبدعين في إيجاد طرق مبتكرة، فكانت الأنفاق واحدة من ابتكاراتنا، الجيش الإسرائيلي أقوى منا بكثير، ويمتلك قوة تدميرية كبيرة، لديه الطائرات والمدفعية، ويمتلك أقوى ترسانة أسلحة في المنطقة”.

وتابع: “لذلك، ما تقوم به حماس وفصائل المقاومة الأخرى في قطاع غزة، بدعم كامل من شعبنا، هو محاولة فقط لضمان الوسائل الضرورية لحماية الشعب، والأنفاق تأتي في هذا السياق، أي وضع المزيد من العقبات لصد أي هجمات (إسرائيلية)، وتمكين المقاومة في غزة للدفاع عن نفسها”.

ومن جانبه، قال التليفزيون الإسرائيلي في تقرير له، إن مصير الضيف ما يزال مجهولاً، بعد محاولة اغتياله في الحرب الأخيرة على غزة، ما يثير تساؤلات عديدة في إسرائيل، بعد أن اختفى الضيف تمامًا عن الأنظار، رغم مرور شهرين على المحاولة.