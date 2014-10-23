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اختيار نجيب ساويرس لتولي منصب العضو المنتدب لشركة أوراسكوم للاتصالات

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اختيار نجيب ساويرس لتولي منصب العضو المنتدب لشركة أوراسكوم للاتصالات اختيار نجيب ساويرس لتولي منصب العضو المنتدب لشركة أوراسكوم للاتصالات

رجل الأعمال نجيب ساويرس

أعلنت شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة ش.م.م. (“أوراسكوم للاتصالات”) أن   أحمد أبو دومة قد اعتذر عن الاستمرار فى مهام منصبه كعضو مجلس إدارة وكعضو منتدب للشركة وذلك لأسباب شخصية، وقد تقدم باستقالته خلال اجتماع مجلس الإدارة المنعقد  أمس،  وقد أعرب مجلس الإدارة عن تفهمه لأسباب الاستقالة، ووافق على استقالة دومة من عضوية مجلس الإدارة ومنصب العضو المنتدب للشركة .

هذا وقام مجلس الإدارة بمناقشة تشكيل مجلس إدارة الشركة في ضوء تلك التغييرات، وقد وافق المجلس على تعيين المهندس  نجيب ساويرس رئيس مجلس الإدارة التنفيذي بالشركة، كرئيس مجلس إدارة تنفيذي وعضو منتدب.

وعلق ساويرس على هذه الخطوة قائلاً: “نحن نأسف لعدم تمكن أحمد من مواصلة العمل في الشركة، ولكنني شديد الحرص على إستخدام هذه الفرصة لقيادة الشركة نحو انطلاقٍ جديد باستراتيجية طموحة للنمو.”

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