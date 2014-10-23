بالصور.. تواصل أعمال التطوير في القرى الأكثر فقراً بتمويل ذاتي 200 مليون جنيه بأسيوط

تواصل محافظة أسيوط أعمال التطوير بالقرى الأكثر فقراً بتمويل ذاتي يتعدى 200مليون جنيه وهذه القرى هى بني إدريس بمركز القوصية ، و بني سميع ، الزيرة ، الأقادمة بمركز أبوتيج ، وقرية منقباد بمركز أسيوط .

وقال اللواء ابراهيم حماد محافظ أسيوط أن الحكومة تعمل على رفع المعاناة من المواطنين بقرى الصعيد التي عانت خلال السنوات الماضية من الإهمال خاصة القرى الأكثر فقراً بالمحافظة التي صنفها تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بأنها الأكثر فقراً بين محافظات الجمهورية مؤكداً على الاستمرار في العمل على تطويرها وتقديم خدمات أفضل للمواطن الذى يستحق اكثر مما يقدم له.

وأشاد حماد بالمشاركة المجتمعية وتضافر الجهود بين القطاع العام والخاص والمجتمع المدني قي العمل على التطوير وتقديم الخدمات المختلفة للمواطن بتلك القرى وغيرها، موضحاً أن هذا التعاون بين تلك القطاعات يميز محافظة أسيوط وهو ما يرفع العبء رويداً رويداً عن المواطن البسيط .

وبدأ العمل برصف عدد من الطرق بقرى بني إدريس والزيرة وبني سميع والأقادمة ، وتركيب عدد 150 كشاف تعمل بالطاقة الشمسية بتكلفة تصل إلى مليون و650ألف جنيه، وتم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لتوصيل المياه النقية ل 200 منزل بتمويل 3مليون جنيه ، وإقامة موقف للسيارات بقرية بني إدريس وذلك بالتنسيق مع إدارة المواقف بالمحافظة .

و تم الانتهاء من شبكات الانحدار وتوصيلات المنازل والأسوار ووضع التربة الزلطية ببني سميع ورفع 25 عمود سلم قديم وتركيب 62عمود جديد بالمشتملات والتنسيق مع الانتاج الحربي على تركيب 150كشاف يعمل بالطاقة لشمسية وتكسية 150متر بمصرف بني سميع ، والانتهاء من كوبري 450أمام قرية الزيرة .

و تم فتح مخبزين بقرية بني سميع بإجمالي 8800رغيف ، والبدء في تطوير المخابز من دهانات واصلاح دورات مياة القرى ، وانشاء مكتب تموين بقرية بني سميع .بينما تم الانتهاء من كوبري الاقادمة على مصرف بني سميع بحمولة تصل إلى 450طن للربط بين الجهة القبلية والبحرية ،وكذلك رفع مخلفات مصرف بني سميع ؛ فضلاً غن رفع كفاءة الجمعيات الزراعية بقرى (بنى سميع ، الزيرة ، الأقادمة) ، ومكتب التموين والوحدة البيطرية ، والوحدة البيطرية ببني سميع والزيرة والأقادمة .

وتم البدء في تطوير مقر الشئون الاجتماعية بقرية بني سميع ، والوحدات الصحية بالقرى بمبلغ 190 ألف جنيه ، واختيار 3مساجد بالقرى الثلاث لتطويرها ، والانتهاء من أعمال الصيانة والترميم بمدرستي الزيرة الابتدائية والاعدادية ، واختيار 5مواقع لانشاء مواقف سيارات تخدم الـ3قرى .​