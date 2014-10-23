محمد بن زايد يزور الحديقة الاولمبية في سوتشي

قام الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بزيارة الى الحديقة الأولمبية على شاطئ البحر الأسود بمدينة سوتشي الروسية التي اقيمت فيها دورة الالعاب الاولمبية الشتوية في فبراير الماضي وذلك على هامش زيارة سموه لروسيا.

ورافق سموه خلال الزيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وسعادة عمر سيف غباش سفير الدولة لدى جمهورية روسيا الاتحادية وسعادة كيريل ألكسندروفيتش دميترييف مدير عام صندوق روسيا للاستثمارات المباشرة .

واستهل سموه الجولة بزيارة حلبة سوتشي لسباقات الفورمولا 1 حيث تعرف سموه من نائب المدير العام لسباق الجائزة الكبرى للفورملا 1 سيرجي فوربويف على المواصفات الفنية والتقنيات الحديثة المستخدمة في الحلبة التي يبلغ طول مضمارها 5.8 كيلومتر وتستوعب 55 الف متفرج.

كما تفقد سموه خلال جولة له بالسيارة طول مضمار السباق الذي صمم بمنعطفات ومنحنيات تزيد من درجة اثارة وتنافسية المتسابقين مع ضمان نواحي الامن والسلامة فيها، وقد اقيم فيها مؤخرا سباق جائزة روسيا الكبرى، المرحلة الـ 16 لبطولة العالم لسباقات سيارات الفورمولا 1 ، حيث تم افتتاح الحلبة خلال شهر سبتمبر الماضي .

بعدها انتقل سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الي باقي مكونات ومرافق الحديقة الأولمبية حيث تجول سموه في الساحة المركزية للحديقة الأولمبية والتي تتضمن مجموعة من المنشآت الرياضية.

وشملت جولة سموه منصة الشعلة الأولمبية وتعرف من المسؤولين على رحلة الشعلة التي ذكر انها أطول رحلة لها في تاريخ الألعاب الأولمبية حيث قطعت الشعلة نحو 65 ألف كيلومتر وزارت القطب الشمالي، وقمة أعلى جبل في أوروبا، ومحطة الفضاء، ويبلغ طولها 95 سنتيمتر في حين يبلغ وزنها كيلو و800 غرام، وقام بتصميم الشعلة الاولمبية المستوحاة من الادب الروسي الشعبي الفنانان اندريه بوديانيك وفلاديمير بيروجكوف، وتتوسط الساحة منصة نافورة مائية استعراضية ، ويتميز تصميم الحديقة الأولمبية بسهولة التنقل من منشأة الى اخرى مشيا على الاقدام.

وتعرف سمو ولي عهد ابوظبي من المسؤولين على أهم المنشئات الرياضية ومنها الاستاد الرئيسي الذي أقيم عليه حفل افتتاح دورة الالعاب الاولمبية الشتوية وحفل ختامها، وما تضمنته الحديقة من حلبات رياضية للهوكي والتزلج على الجليد واكاديمية لتدريب رياضة التنس.

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