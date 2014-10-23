«أردوجان» يصل لاتفيا في زيارة رسمية

وصل الرئيس التركي، رجب طيب أردوجان، الخميس، إلى عاصمة لاتفيا، ريغا، في محطة أولى من زيارة تشمل كلًّا من لاتفيا وأستونيا، لإجراء محادثات رسمية مع مسؤولي البلدين.

وكان في استقبال الرئيس التركي وعقيلته أمينة أردوجان، نظيره اللاتفي، أندريس برزينس، وعقيلته داس سيسوما، أمام مبنى «هاوس أوف بلاك هيدز» التاريخي في ميدان البلدية، مقر الإقامة المؤقتة لرئيس لاتفيا.

ويرافق أردوجان في زيارته كل من وزير شؤون الاتحاد الأوروبي فولكان بوزقير، ووزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، ووزير التموين والزراعة والثروة الحيوانية مهدي أكر، ووزير الثقافة عمر جليك.

ومن المقرر أن يجري الرئيسان محادثات مغلقة، ومحادثات على مستوى الوفود، يعقدان عقبها مؤتمرًا صحفيًّا مشتركًا.