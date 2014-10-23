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بعد تصنيف الفيفا - مصر في قائمة ' الأفضل '

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بعد تصنيف الفيفا - مصر في قائمة ' الأفضل ' بعد تصنيف الفيفا - مصر في قائمة ' الأفضل '

دخل منتخب مصر في قائمة " الأكثر تقدما " للمنتخبات على موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم بعد تراجعه 23 مركزا في التصنيف العالمي وسبعة مراكز في التصنيف الإفريقي.

وشهد التصنيف الجديد للاتحاد الدولي يوم الخميس تقدم هائل للمنتخب المصري، فاحتل المركز الـ38 عالميا بعد أن كان في المركز الـ61 الشهر الماضي.

إفريقيا، قفز المصري من المركز الحادي عشر إلى المركز السادس.

طالع تصنيف الفيفا - مصر تتقدم 23 مركزا .. والجزائر تتزعم القارة

ونشر الفيفا قائمة بالمنتخبات " الأكثر تقدما " على المستوي الدولي والإفريقي في تصنيف شهر أكتوبر.

عالميا تواجدت مصر في المركز التاسع عشر كأكثر منتخب متقدما في العالم، قائمة احتلها منتخب جواتيمالا بعد تقدمه 77 مركزا.

تقدم مصر 23 مركزا جاء بالتساوي مع تقدم منتخب السنغال، ليتقاسم كلا منهما المركز التاسع عشر في قائمة " الأفضل".

إفريقيا جاء المنتخب المصري في المركز الخامس كأكثر المنتخبات تقدما في قارة إفريقيا.

بينما احتل منتخب توجو قائمة الأفضل في إفريقيا بعد تقدمه 72 مركزا، قائمة شهدت تواجد منتخبات الرأس الأخضر، الكونجو، والسودان على الترتيب خلف توجو.

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