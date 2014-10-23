بعد تصنيف الفيفا - مصر تفوز على السنغال وتقترب من تونس

نجح المنتخب المصري في الفوز على السنغال والاقتراب من تونس في التصنيف الجديد للاتحاد الدولي لكرة القدم.

مصر فازت في لقاء الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى أمم إفريقيا المغرب 2015 أمام بوتسوانا بهدفين مقابل لاشيء.

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قبل أن تكرر فوزها من جديد على بوتسوانا في القاهرة بنفس النتيجة 2-0 في الجولة الرابعة من التصفيات.

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فوزان قفزا بمصر إلى المركز الـ38 عالميا بدلا من الـ61، وإلى المركز السادس إفريقيا بدلا من الحادي عشر.

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ونجح المنتخب التونسي في حصد أربع نقاط من مواجهة الذهاب والإياب أمام السنغال، فتعادل على أرض الأخير، قبل أن يحقق انتصارا في اللحظات الأخيرة في لقاء الإياب.

وبعد مرور أربع جولات من التصفيات أصبح المنتخب التونسي على صدارة المجموعة وقاب قوسين أو أدني من ضمان التأهل.

بينما احتل المنتخب المصري المركز الثالث في المجموعة السابعة بفارق نقطة وحيدة عن السنغال الثاني.

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نتائج وتغييرات أثرت على مركز المنتخبات الأربعة في تصنيف شهر أكتوبر للاتحاد الدولي.

تونس، حافظ نسور قرطاج على تحليقهم، فاحتل المركز الـ31 عالميا، بينما جاء في المركز الثالث إفريقيا.

السنغال، تراجعت أسود التيرانغا خمسة مراكز، فاحتلت المركز الـ41 عالميا بعد ما كانت تحتل المركز الـ36، وجاءت في المركز الثامن إفريقيا.

مصر، صرخة الآمل أمام بوتسوانا قفزت بالفراعنة 23 مركزا لتحتل المركز الـ38 عالميا بدلا من الـ61، والمركز السادس إفريقيا بدلا من الـ13.