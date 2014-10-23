أخبار عاجلة

الأخبار - وزير التموين يتفقد توفير السلع الغذائية بمنظومة التموين الجديدة فى جولة بالقاهرة الكبرى -
هكذا يتم اختراق الفيس بوك واستخراج كلمة السر -
موقع إسرائيلي يكشف عن أسرار السجادة الحمراء التي فُرشت للسيسي بأمريكا -
بشرى سعيدة العلاوة في جيب الموظف قبل عيد المال وزيادة المعاشات اقتربت -
الأخبار - وزراء خارجية العرب يبحثون فى تونس مكافحة الإرهاب وتشكيل لجنة أمنية عليا -
بالصور.. مسئول بالكهرباء يصدم المصريين: زيادة منتظمة في أسعار الكهرباء حتي عام 2019.. ويقدم نصائح للمتضررين من الفواتير -
الوزير وطاهر يتفقدان مشروعات تطوير الطرق بالإسماعيلية -
«المحافظين»: هذه الأمراض تضرب المصريين بعد 5 سنوات.. وارتفاع الأسعار السبب -
عضو «الشئون العربية» عن هجوم «خان شيخون» بسوريا: «لا يُرضي عدوًا ولا حبيبًا» -
فيديو| شعبة الأسماك: التجار شماعة الحكومة .. والأزمة سببها التصدير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

«سودان تريبيون»: الخرطوم ترتب لاستقبال رئيس الوزراء الليبي خلال أيام

Google+ Print
«سودان تريبيون»: الخرطوم ترتب لاستقبال رئيس الوزراء الليبي خلال أيام «سودان تريبيون»: الخرطوم ترتب لاستقبال رئيس الوزراء الليبي خلال أيام

بدأت وزارة الخارجية السودانية ترتيبات جدية لزيارة رئيس الوزراء الليبي، عبدالله الثني، المنتظرة خلال الأيام المقبلة، في خطوة من شأنها طي التوترات الأخيرة التي شابت علاقة الخرطوم وطرابلس.

وذكر موقع «سودان تريبيون» بالعربية أن مدير الإدارة العربية بوزارة الخارجية السودانية، مجدى محمد طه، بحث، الأربعاء، مع سفير ليبيا بالخرطوم الترتيبات الخاصة بالزيارة، والتي سيجتمع فيها المسؤول الليبي مع الرئيس عمر البشير وكبار المسؤولين في وزارتي الأمن والدفاع.

وقال المتحدث باسم الخارجية، يوسف الكردفاني، إن «زيارة رئيس الوزراء الليبي تصب في اتجاه تعزيز العلاقات الثنائية وأيضا تدعم جهود السودان لقيام الحوار الوطني بين الأطراف الليبية لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا». وأضاف أن هناك رغبة مشتركة في تعزيز السلام في ليبيا والمنطقة.

كان قائد بالجيش الليبي اتهم السودانية في وقت سابق بدعم فصائل ليبية في الأحداث التي تجري في ليبيا، لكن الخرطوم نفت ذلك.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
فيديو| شعبة الأسماك: التجار شماعة الحكومة .. والأزمة سببها التصدير

فيديو| شعبة الأسماك: التجار شماعة الحكومة .. والأزمة سببها التصدير

ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة

ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور