«سودان تريبيون»: الخرطوم ترتب لاستقبال رئيس الوزراء الليبي خلال أيام

بدأت وزارة الخارجية السودانية ترتيبات جدية لزيارة رئيس الوزراء الليبي، عبدالله الثني، المنتظرة خلال الأيام المقبلة، في خطوة من شأنها طي التوترات الأخيرة التي شابت علاقة الخرطوم وطرابلس.

وذكر موقع «سودان تريبيون» بالعربية أن مدير الإدارة العربية بوزارة الخارجية السودانية، مجدى محمد طه، بحث، الأربعاء، مع سفير ليبيا بالخرطوم الترتيبات الخاصة بالزيارة، والتي سيجتمع فيها المسؤول الليبي مع الرئيس عمر البشير وكبار المسؤولين في وزارتي الأمن والدفاع.

وقال المتحدث باسم الخارجية، يوسف الكردفاني، إن «زيارة رئيس الوزراء الليبي تصب في اتجاه تعزيز العلاقات الثنائية وأيضا تدعم جهود السودان لقيام الحوار الوطني بين الأطراف الليبية لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا». وأضاف أن هناك رغبة مشتركة في تعزيز السلام في ليبيا والمنطقة.

كان قائد بالجيش الليبي اتهم الحكومة السودانية في وقت سابق بدعم فصائل ليبية في الأحداث التي تجري في ليبيا، لكن الخرطوم نفت ذلك.