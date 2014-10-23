«البنتاجون»: الأكراد تلقوا معظم الأسلحة التي أسقطت قرب كوباني

قالت وزارة الدفاع الأمريكية، «البنتاجون»، الثلاثاء، إن الغالبية العظمى من الإمدادات العسكرية، التي أسقطت قرب مدينة كوباني السورية وصلت للمقاتلين الأكراد، على الرغم من نشر فيديو على الإنترنت يُظهر مقاتلين من «داعش» يحملون حزمة من تلك الإمدادات.

وأوضح المتحدث باسم «البنتاجون»، الأميرال جون كيربي، إن خبراء يعكفون على تحليل الفيديو ويحاولون تحديد ما إذا كانت حزمة الإمدادات هي نفسها التي قالت الوزارة في وقت سابق، إنها سقطت في أيدي «داعش» أم أنها حزمة ثانية في حوزة الجماعة.