القبض على ” قاطع الرؤوس” بتنظيم داعش بعد عودته للكويت

تُحقق الأجهزة الأمنية في الكويت مع مواطن ينتمي إلى داعش، بعد القبض عليه في منطقة الأحمدي، بعد أن عاد على ما يبدو من القتال في صفوف التنظيم، ونشر مقاطع له تظهره يحزّ رؤوساً، حسب ما أوردت صحيفة ” الأنباء ” اليوم الخميس .

وأضافت الصحيفة :” أن الداعشي الكويتي، ظهر في عدد من المقاطع المصورة مشاركاً في قطع الرؤوس في سوريا ” .

وطبقاً لمصدر أمني، تحدث للصحيفة، ألقى رجال مباحث في منطقة الأحمدي القبض على مواطن كويتي انخرط في صفوف التنظيم في سوريا، وظهر في عدة مقاطع فيديو على الإنترنت بصدد قطع رؤوس آدمية.

ولم تذكر الصحيفة تفاصيل عن سبب عودة الداعشي إلى بلاده، ولا الظروف التي عاد فيها ونجاحه في العودة إلى مسكنه بشكل طبيعي قبل ذلك.