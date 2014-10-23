بالصور.. محافظ الأقصر يسلم عقود مشروعات تنموية بـ14 مليون جنيه للشباب

وقع اللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر عقود 5 مشروعات تنموية بالمحافظة بقيمة 14 مليون جنيه يقدمها الصندوق الأجتماعى للتنمية بالتعاون مع البنك الدولى والإتحاد الأوروبى وشملت مشروع رصف طرق ريفية بالمحافظة بتكلفة 10 مليون جنيه ، و3 مشروعات للتوعية الصحية بقيمة 3 مليون جنيه، بالإضافة إلى تخصيص مشروع لحملات النظافة والتجميل بتكلفة مليون جنيه .

وأعلن محمود العمارى مدير الصندوق الأجتماعى بالأقصر أن هذه المشروعات تعتمد على مبدأ التشغيل كثيف العمالة كما توفر هذه المشروعات ما يقرب من 727 فرصة عمل مؤقت لأبناء المحافظة من اهالى المناطق المستهدفة خلال فترة تنفيذ المشروعات والتى تمتد ما بين 15 و 24 شهر .

وأكد سعد الدين على أهمية هذه المشروعات التنموية على الجانب الأفقى والرأسى كما أشار لأهمية مشاركة الشباب فى هذه المشروعات التنموية حيث تفعيل مسئوليتهم الأجتماعية تجاه المجتمع الذى يعيشون فيه .