أخبار عاجلة

الأخبار - وزير التموين يتفقد توفير السلع الغذائية بمنظومة التموين الجديدة فى جولة بالقاهرة الكبرى -
هكذا يتم اختراق الفيس بوك واستخراج كلمة السر -
موقع إسرائيلي يكشف عن أسرار السجادة الحمراء التي فُرشت للسيسي بأمريكا -
بشرى سعيدة العلاوة في جيب الموظف قبل عيد المال وزيادة المعاشات اقتربت -
الأخبار - وزراء خارجية العرب يبحثون فى تونس مكافحة الإرهاب وتشكيل لجنة أمنية عليا -
بالصور.. مسئول بالكهرباء يصدم المصريين: زيادة منتظمة في أسعار الكهرباء حتي عام 2019.. ويقدم نصائح للمتضررين من الفواتير -
الوزير وطاهر يتفقدان مشروعات تطوير الطرق بالإسماعيلية -
«المحافظين»: هذه الأمراض تضرب المصريين بعد 5 سنوات.. وارتفاع الأسعار السبب -
عضو «الشئون العربية» عن هجوم «خان شيخون» بسوريا: «لا يُرضي عدوًا ولا حبيبًا» -
فيديو| شعبة الأسماك: التجار شماعة الحكومة .. والأزمة سببها التصدير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

بالصور.. محافظ الأقصر يسلم عقود مشروعات تنموية بـ14 مليون جنيه للشباب

Google+ Print
بالصور.. محافظ الأقصر يسلم عقود مشروعات تنموية بـ14 مليون جنيه للشباب بالصور.. محافظ الأقصر يسلم عقود مشروعات تنموية بـ14 مليون جنيه للشباب

وقع اللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر عقود 5 مشروعات تنموية بالمحافظة بقيمة 14 مليون جنيه يقدمها الصندوق الأجتماعى للتنمية بالتعاون مع البنك الدولى والإتحاد الأوروبى وشملت مشروع رصف طرق ريفية بالمحافظة بتكلفة 10 مليون جنيه ، و3 مشروعات للتوعية الصحية بقيمة 3 مليون جنيه، بالإضافة إلى تخصيص مشروع لحملات النظافة والتجميل بتكلفة مليون جنيه .

وأعلن محمود العمارى مدير الصندوق الأجتماعى بالأقصر أن هذه المشروعات تعتمد على مبدأ التشغيل كثيف العمالة كما توفر هذه المشروعات ما يقرب من 727 فرصة عمل مؤقت لأبناء المحافظة من اهالى المناطق المستهدفة خلال فترة تنفيذ المشروعات والتى تمتد ما بين 15 و 24 شهر .

وأكد سعد الدين على أهمية هذه المشروعات التنموية على الجانب الأفقى والرأسى كما أشار لأهمية مشاركة الشباب فى هذه المشروعات التنموية حيث تفعيل مسئوليتهم الأجتماعية تجاه المجتمع الذى يعيشون فيه .

 

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا