وصول 32 ألف طن بوتجاز وبضائع لموانئ السويس‎

قال عبد الرحيم مصطفي المتحدث الإعلامي باسم هيئة موانئ البحر الأحمر أن موانئ السويس استقبلت ، اليوم ، 32 ألف طن بضائع وبوتجاز.

أضاف مصطفى فى تصريحات صحفية أن ميناء الزيتيات يستعد ، اليوم ، لاستقبال السفينة “جاز اوديس” وعلى متنها 6000 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى . كما يستقبل ميناء السويس اليوم السفينة “النوى اكسبريس” وعلى متنها 580 سيارة و 2 لودر ، كما غادر ميناء السخنة السفينة “مارينا” متجهة الى جدة.

يشهد ميناء الأدبية ،اليوم ، وصول السفينة “ان سى سى سافا” وعلى متنها 4296 طن كيماويات قادمة من جدة و السفينة “فيسنت” وعلى متنها 873 طن معدات قادمة من سنغافورة كما يغادر الميناء السفينة “سبيرو” وعلى متنها 12 الف طن بضائع عامة متجهة الى السخنة و السفينة “سيفيدت” وعلى متنها 8119 طن كيماويات متجهة الى شرق اسيا.

يشهد ميناء نويبع ، اليوم ، وصول العبارة “آيلة” وعلى متنها 266 راكب و 12 شاحنة و 12 سيارة و السفينة “بريدج” وعلى متنها 54 شاحنة و يغادر الميناء العبارة “برنسيسة” وعلى متنها 319 راكب و السفينة “سينا” وعلى متنها 36 شاحنة.

استقبل ميناء نويبع بالأمس السفينة “بريدج” وعلى متنها 28 براد و 2 تريلا و العبارة”ايلة” وعلى متنها 312 راكب و 3 سيارة و العبارة “برنسيسة” وعلى متنها 77 راكب و السفينة “سينا” وعلى متنها 25 براد و 5 تريلا و غادر الميناء السفينة “بريدج” وعلى متنها 41 براد و 12 تريلا و العبارة “ايلة” وعلى متنها 880 راكب و 1 براد و 4 تريلا و العبارة “برنسيسة” وعلى متنها 631 راكب و السفينة “سينا” وعلى متنها 4 براد و 31 تريلا.