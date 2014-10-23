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انهيار عقاران بالإسكندرية دون إصابات

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انهيار عقاران بالإسكندرية دون إصابات انهيار عقاران بالإسكندرية دون إصابات

صورة أرشيفية

انهار عقار مكون من 4 طوابق بمنطقة المتراس غرب الإسكندرية، فجر اليوم الخميس، وسقطت أجزاء منه على العقار المجاور، مما تسبب فى سقوط طابقين منه، وإخلاء عقار ثالث من السكان لحدوث تصدعات به.

وأفاد بيان صادر عن مديرية أمن الإسكندرية، إن قسم شرطة مينا البصل تلقى بلاغا بإنهيار العقار رقم 34 شارع الباجى بمنطقة المتراس، انتقل نائب المأمور وضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية بمعداتها .

وبالفحص تبين إنهيار العقار محل البلاغ مساحته 60 متر مربع تقريباً مكون من أربعة طوابق متكررة ” خالى من السكان ” وسقوط أجزاء منه على العقار المجاور رقم 36 المكون من عدد ثلاث طوابق “خالي من السكان “مما أدى لسقوط طابقين منه وحدوث تلفيات بالسيارة رقم 8134 تصادف وقوفها أمام العقار محل البلاغ، دون حدوث إصابات ” .

وتم إخطار عمليات المحافظة وحى غرب، وأشار مهندس الحى بإخلاء العقار المجاور لهما رقم 38 من السكان دون المنقولات، وتنبه على قاطنى العقار رقم 38 بما جاء بقرار مهندس الحى وتعهدوا بالإخلاء.

تحرر المحضر إداري قسم شرطة مينا البصل، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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