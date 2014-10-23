أخبار عاجلة

الأخبار - وزير التموين يتفقد توفير السلع الغذائية بمنظومة التموين الجديدة فى جولة بالقاهرة الكبرى -
هكذا يتم اختراق الفيس بوك واستخراج كلمة السر -
موقع إسرائيلي يكشف عن أسرار السجادة الحمراء التي فُرشت للسيسي بأمريكا -
بشرى سعيدة العلاوة في جيب الموظف قبل عيد المال وزيادة المعاشات اقتربت -
الأخبار - وزراء خارجية العرب يبحثون فى تونس مكافحة الإرهاب وتشكيل لجنة أمنية عليا -
بالصور.. مسئول بالكهرباء يصدم المصريين: زيادة منتظمة في أسعار الكهرباء حتي عام 2019.. ويقدم نصائح للمتضررين من الفواتير -
الوزير وطاهر يتفقدان مشروعات تطوير الطرق بالإسماعيلية -
«المحافظين»: هذه الأمراض تضرب المصريين بعد 5 سنوات.. وارتفاع الأسعار السبب -
عضو «الشئون العربية» عن هجوم «خان شيخون» بسوريا: «لا يُرضي عدوًا ولا حبيبًا» -
فيديو| شعبة الأسماك: التجار شماعة الحكومة .. والأزمة سببها التصدير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

فتح باب القيد لدرجة الماجستير في “الصحة النفسية”‎ بكلية التربية بالوادي الجديد

Google+ Print
فتح باب القيد لدرجة الماجستير في “الصحة النفسية”‎ بكلية التربية بالوادي الجديد فتح باب القيد لدرجة الماجستير في “الصحة النفسية”‎ بكلية التربية بالوادي الجديد

جامعة أسيوط

قال الدكتور محمد عبد الواحد علي درويش وكيل كلية التربية لشئون الدراسات العليا والبحوث بجامعة أسيوط أن مجلس الدراسات العليا بالجامعة وافق خلال جلسته رقم (357) على فتح باب القيد لدرجة الماجستير في التربية تخصص “صحة نفسية” بكلية التربية بالوادي الجديد للعام الجامعى 2014/2015 بعد تجميده.

وأضاف درويش أن فتح القيد جاء استجابه لحاجة الباحثين من أبناء المحافظة لهذا التخصص ورفع معاناة الكثير منهم ممن يلتحقون بالجامعات الأخرى في ذات التخصص ، وأيضاً استكمالا لرسالة قسم علم النفس بالكلية والتي تهدف إلى زيادة الوعي بأهمية الصحة النفسية لبناء مجتمع منتج وإعداد كوادر علمية ومتخصصين يكون لهم دور فعال في نشر الثقافة النفسية ، مما يكون له دور في زيادة الوعي بين مؤسسات المجتمع المختلفة بأهمية ودور العوامل النفسية في النهوض بالمجتمع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا