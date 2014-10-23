فتح باب القيد لدرجة الماجستير في “الصحة النفسية”‎ بكلية التربية بالوادي الجديد

قال الدكتور محمد عبد الواحد علي درويش وكيل كلية التربية لشئون الدراسات العليا والبحوث بجامعة أسيوط أن مجلس الدراسات العليا بالجامعة وافق خلال جلسته رقم (357) على فتح باب القيد لدرجة الماجستير في التربية تخصص “صحة نفسية” بكلية التربية بالوادي الجديد للعام الجامعى 2014/2015 بعد تجميده.

وأضاف درويش أن فتح القيد جاء استجابه لحاجة الباحثين من أبناء المحافظة لهذا التخصص ورفع معاناة الكثير منهم ممن يلتحقون بالجامعات الأخرى في ذات التخصص ، وأيضاً استكمالا لرسالة قسم علم النفس بالكلية والتي تهدف إلى زيادة الوعي بأهمية الصحة النفسية لبناء مجتمع منتج وإعداد كوادر علمية ومتخصصين يكون لهم دور فعال في نشر الثقافة النفسية ، مما يكون له دور في زيادة الوعي بين مؤسسات المجتمع المختلفة بأهمية ودور العوامل النفسية في النهوض بالمجتمع.