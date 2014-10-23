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25 أكتوبر .. بدء دوري مراكز الشباب ” النسخة الثانية ” بالقليوبية‎

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25 أكتوبر .. بدء دوري مراكز الشباب ” النسخة الثانية ” بالقليوبية‎ 25 أكتوبر .. بدء دوري مراكز الشباب ” النسخة الثانية ” بالقليوبية‎

خيري نصير وكيل مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية

تنفذ مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية دوري مراكز الشباب “النسخة الثانية” من الدوري الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة علي مستوى الجمهورية في الـ25 من أكتوبر الحالي على مستوى 8 ملاعب بالمحافظة.

وقرر خيري نصير وكيل مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية ، مشاركة 24 فريق من المحافظة ، مشيراً إلى انه تم عمل دوري داخلي علي مستوي المحافظة اشترك فيه أكثر من 100 فريق بنظام الدوري ، مؤكداً علي اختيار أفضل 20 فريق حاصل على المركز الأول وأكبر عدد من النقاط بالإضافة إلى 4 مراكز شباب حصلوا على المراكز الأولى في العام الماضي.

وأشار نصير إلى وجود حافز مادي ومكافئة مالية لكل نقطة تحصل عليها المراكز الأربعة على مستوى المحافظة ، بحيث يحصل المركز الأول على 100 ألف جنية ، والثاني على 75 ألف جنيه ، والثالث على 50 ألف جنيه ، والرابع على 25 ألف جنيه.

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