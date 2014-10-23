25 أكتوبر .. بدء دوري مراكز الشباب ” النسخة الثانية ” بالقليوبية‎

تنفذ مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية دوري مراكز الشباب “النسخة الثانية” من الدوري الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة علي مستوى الجمهورية في الـ25 من أكتوبر الحالي على مستوى 8 ملاعب بالمحافظة.

وقرر خيري نصير وكيل مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية ، مشاركة 24 فريق من المحافظة ، مشيراً إلى انه تم عمل دوري داخلي علي مستوي المحافظة اشترك فيه أكثر من 100 فريق بنظام الدوري ، مؤكداً علي اختيار أفضل 20 فريق حاصل على المركز الأول وأكبر عدد من النقاط بالإضافة إلى 4 مراكز شباب حصلوا على المراكز الأولى في العام الماضي.

وأشار نصير إلى وجود حافز مادي ومكافئة مالية لكل نقطة تحصل عليها المراكز الأربعة على مستوى المحافظة ، بحيث يحصل المركز الأول على 100 ألف جنية ، والثاني على 75 ألف جنيه ، والثالث على 50 ألف جنيه ، والرابع على 25 ألف جنيه.