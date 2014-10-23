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بلاغان ضد عامل بالبلطجة والاستيلاء على قطعة ارض و2 رأس ماشية بسوهاج‎

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بلاغان ضد عامل بالبلطجة والاستيلاء على قطعة ارض و2 رأس ماشية بسوهاج‎ بلاغان ضد عامل بالبلطجة والاستيلاء على قطعة ارض و2 رأس ماشية بسوهاج‎

المضبوطات

تمكنت قوات الأمن من ضبط عامل استولى على قطعة أرض ورؤوس ماشية من شخصين باستخدام أعمال العنف والبلطجة بالمراغة بسوهاج.

تلقي اللواء ابراهيم صابر مدير امن سوهاج اخطاراً من مركز شرطة المراغة بورود بلاغ من “ناصر علي طايع” -45 سنة- نجار ، ويقيم بناحية عرابة أبو عزيز بتضرره من “عاطف فارس محسن”-25 سنة- عامل، ويقيم بناحية نجع العرب بالاستيلاء منه علي قطعة أرض والقيام بأعمال بلطجة وإطلاق أعيرة من سلاح ناري في الهواء بقصد التهديد.

كما ورد بلاغ من “إسلام الديب حامد” -20 سنة- بذات الناحية بتضرره من المتهم المذكور لقيامه بطرده من منزله والاستيلاء على 2 رأس ماشية تحت تهديد السلاح الناري.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم وبحيازته سلاح ناري عبارة عن بندقية آليه و10 طلقات من ذات العيار ، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف.

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