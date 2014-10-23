أسماء محفوظ لـ ” سي إن إن ” : قرار منعي من السفر بسبب معارضتي للسيسي

أعربت الناشطة السياسية، أسماء محفوظ، عن شعورها بالصدمة، بسبب وضع اسمها على قوائم الممنوعين من السفر، مما أدى إلى حظر سلطات مطار القاهرة سفرها إلى تايلاند أمس.

وأكدت محفوظ، في تصريحات لموقع “سي إن إن” العربي، أنها غير مطلوبة على ذمة أي قضية، مشيرة إلى إنها فوجئت بمنعها من السفر إلى “بانكوك”، لحضور مؤتمر للأمم المتحدة، بعد أن أبلغها ضباط الجوازات بأن اسمها مدرج على قوائم الممنوعين من السفر، بموجب قرار من النائب العام، دون إبداء أي أسباب.

وأضافت محفوظ، إن محاميها توجه إلى مكتب النائب العام، المستشار هشام بركات، صباح الأربعاء، إلا أن موظفي المكتب “أكدوا أنهم ليس لديهم أي معلومات بهذا الشأن، وأنهم سيتحققون من الأمر الخميس”، بحسب قولها.

ووصفت أسماء محفوظ الأمر بأنه “أمر مؤسف أن يفاجأ أي مواطن بأنه ممنوع من السفر دون علمه، أو دون توجيه اتهام رسمي”، ولفتت إلى أن آخر سفر لها، كان قبل نحو ثمانية شهور.

كما اعتبرت الناشطة الشابة، في تصريحاتها لـ”سي إن إن” بالعربية، أن قرار منعها من السفر “يهدف للتضييق علي النشطاء الثابتين علي موقفهم، والمعارضين للرئيس عبدالفتاح السيسي، لإسكات صوتهم”، على حد تعبيرها.

وحول تغريدة الناشطة اليمنية الحائزة علي جائزة “نوبل”، توكل كرمان، والتي وصفتها بأنها “أم الثورة المصرية”، أوضحت محفوظ أنها “أقل” من أن توصف بأنها “أم الثوار”، مضيفة: “هناك الكثير من المعتقلين على ذمة قانون التظاهر، يدفعون الثمن، هم من يجب أن ينسب لهم الفضل الحقيقي للثورة المصرية”.