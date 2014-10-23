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“داعش” يعيد فرض سيطرته على “تل شعير” بكوباني

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“داعش” يعيد فرض سيطرته على “تل شعير” بكوباني “داعش” يعيد فرض سيطرته على “تل شعير” بكوباني

ارشيفية

أعاد مسلحو تنظيم “داعش” الإرهابي السيطرة على تل شعير، والتى تبعد نحو 5 كيلومترات إلى الغرب من مدينة عين العرب – كوباني بعد اشتباكات استخدمت خلالها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة واستمرت أكثر من ساعة.

وشهدت ساعات الصباح الأولى اليوم الخميس هجوما شنه مسلحو تنظيم “داعش” على مواقع المقاتلين الأكراد داخل كوباني استمر أكثر من ساعتين.

وأفادت قناة “سكاي نيوز – عربية” بأن الهجوم بدأ من عدة محاور هي الشمال الشرقي عند حيي عربينار والصناعة والجنوب الشرقي، حيث حي المقتلة باتجاه الغرب لمحيط دوار إكسبريس والجنوب الغربي عند مدخل المدينة على طريق حلب.

وكان مسلحو “داعش” قد شنوا هجوما فجر اليوم لإعادة فرض السيطرة لهم على “تل شعير”، لكنهم فشلوا وتراجعوا إلى قرية “جقر غول”، وذلك قبل أن يعودوا لاحقا ويستعيدونه من مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية.

وتأتي هذه التطورات عقب مصادقة برلمان إقليم كردستان العراق بالإجماع أمس على إرسال تشكيلات من قوات البشمركة الكردية ومساعدات إنسانية إلى مدينة عين العرب – كوباني السورية، لمواجهة محاولات تنظيم “داعش” الإرهابي السيطرة على المدينة منذ أسابيع، فيما من المقرر أن تبدأ هذه القوات في التحرك خلال أسبوع.

 

 

أ ش أ

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