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ضبط 29 تمثال يشتبه في آثريتهم في بني مزار بالمنيا

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ضبط 29 تمثال يشتبه في آثريتهم في بني مزار بالمنيا ضبط 29 تمثال يشتبه في آثريتهم في بني مزار بالمنيا

أرشيفية

تمكنت قوات الأمن من ضبط 29 تمثال من البورسلين والفخار يشتبه في أثريتهم بحوزة شخصين ببني مزار بالمنيا.

تلقي اللواء أسامة متولي مدير أمن المنيا  اخطار يفيد ضبط “جمال ا” -51 سنة- جزار، وبحوزته 9 تماثيل من حجر البورسلين مختلفة الأنواع والأحجام، و9 جعران من البورسلين، و2 تميمة من البورسلين على شكل جعران صغيرة، وقطعة من الفخار صغيره الحجم، و3 عملات يوناني وروماني وكميه من الخرز يشتبه في أثريتها ، تحرر المحضر رقم 32481 لسنه 2014 جنح مركز بني مزار.

كما تم ضبط “عبد الغني ق” -32 سنة- فلاح، وبحوزته 8 تماثيل من البورسلين جعران كبيرة الحجم يشتبه في أثريتهم، وتم تحرير المحضر رقم 11433 لسنة 2014 إداري مركز مركز بني مزار.

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