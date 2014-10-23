أبوظبي تفوز باستضافة مؤتمر الطاقة العالمي 2019

أعلن وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، فجر اليوم الخميس من كولومبيا عن فوز العاصمة الإماراتية أبوظبي، باستضافة فعاليات الدورة الرابعة والعشرين لـ”مؤتمر الطاقة العالمي عام 2019″، والذي يعد من أبرز منصات الحوار العالمية التي تناقش تحديات الطاقة ومستقبلها ويجمع أكثر من 5 آلاف مشارك بينهم رؤساء دول ووزراء حكوميون وصناع قرار ولاعبون بارزون من القطاع الخاص يمثلون مختلف مجالات قطاع الطاقة العالمي.

وقال وزير الطاقة الإماراتي، عبر حسابه الرسمي على تويتر “نبارك لسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة وحكومة وشعب الإمارات الوفي فوز أبوظبي باستضافة، كما نهدي هذا الفوز لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، ولسيدي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي و نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة”.

ونشر وزير الطاقة سهيل المزروعي صورة للوفد الإماراتي، لحظة الإعلان عن فوز أبوظبي بالإستضافة وقد ظهرت عليهم ملامح الفرحة بالفوز والابتهاج بالإنجاز الوطني الجديد.

وبفوز الإمارات، تكون أول دولة من الدول الأعضاء بمنظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” تستضيف هذا الحدث الهام منذ انعقاده لأول مرة قبل 90 عاماً.

ويعد مؤتمر الطاقة العالمي اجتماعاً مهماً ومنصة مميزة للقادة والخبراء في مجال الطاقة ومجالاتها عُقدت دورته الأولى في عام 1924 ومنذ ذاك الحين وهو يُعقد مرةً كل 3 أعوام فعُقد المؤتمر الأخير 2013 في دايجو بكوريا وتضمن 250 متحدثًا وأكثر من 50 وزيراً من 70 دولة.