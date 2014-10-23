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اتهام ثلاثة رجال في ماليزيا بمحاولة الانضمام لداعش

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اتهام ثلاثة رجال في ماليزيا بمحاولة الانضمام لداعش اتهام ثلاثة رجال في ماليزيا بمحاولة الانضمام لداعش

صورة أرشيفية

اتهم ثلاثة رجال ماليزيين، بينهم مهندس معماري، في محكمة، اليوم الخميس، بمحاولة تقديم الدعم لمسلحي تنظيم “الدولة اللا -إسلامية” (داعش) في الشرق الأوسط، بحسب ما ذكره نائب المدعي العام.

وتم توجيه الاتهامات ضد المشتبه بهم الذين تتراوح أعمارهم بين 26 و 42 عاماً خلال جلسات بمحكمة في بلدة سيبانج بضواحي كوالالمبور، بحسب نائب المدعي العام شكور أبو بكر.

ويمكن أن تصدر أحكام بالسجن بحق الأشخاص الثلاثة لمدة تصل إلى 15 عاماً حال إدانتهم بتقديم الدعم لتلك الجماعة الإرهابية.

وتم إلقاء القبض على هؤلاء الأشخاص في 25 سبتمبر  بمطار كوالالمبور الدولي بينما كانوا يحاولون الصعود إلى طائرة متجهة إلى تركيا.

وقال شكور إن الأشخاص كانوا في طريقهم إلى سوريا للانضمام إلى مسلحي داعش.

د أ ب

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