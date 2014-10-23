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بالفيديو.. السيدة التي وضعت مولودها بالشارع: مستشفى كفر الدوار ” مليانة بلاوي “

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بالفيديو.. السيدة التي وضعت مولودها بالشارع: مستشفى كفر الدوار ” مليانة بلاوي “ بالفيديو.. السيدة التي وضعت مولودها بالشارع: مستشفى كفر الدوار ” مليانة بلاوي “

قالت ألفت عبد الواحد، السيدة التي وضعت مولودها في الشارع، إن زيارة محافظ البحيرة لها، وإحالة مسؤولي مستشفى كفر الدوار للتحقيق، يعتبر بمثابة «رد اعتبار»، لكنها رغم ذلك عازمة على الاستمرار في المسار القانوني وعدم التنازل عن القضية التي حركها زوجها.

وأضافت «عبد الواحد» خلال مداخلة هاتفية على فضائية «الحياة 2» أمس الأربعاء :” أن مستشفى كفر الدوار تعاني من «الفساد ويجب تطهيرها»، متابعة: «المستشفى مليانةبلاوي، وعايزين نطهرها»” .

وردًا على ما تردد بشأن انتمائها سياسيا لجماعة الإخوان المسلمين، أوضحت أن ليس لديها أي انتمائات سياسية، ولم تثير هذه القضية للهجوم على ، أو تبدي تعاطفها مع جماعة الإخوان.

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