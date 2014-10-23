بالفيديو.. كلب من الرئاسة الأمريكية يساعد في اعتقال رجل بحديقة البيت الأبيض

اعتقل جهاز الأمن الرئاسي السري الأمريكي، الأربعاء، رجلًا قفز فوق سياج البيت الأبيض ووصل إلى الحديقة لكن من دون أن يتمكن من بلوغ المبنى، حيث يقيم الرئيس باراك أوباما، كما حدث قبل شهر مع متسلل آخر.

وقال أدوين دونوفان، المتحدث باسم الجهاز المكلف بحماية الرئيس، في تصريحات خاصة، إنه «تسلق شخص السياج الشمالي للبيت الأبيض، وفي الحال ضبطه جهاز الحرس الرئاسي في الحديقة».

وأضاف أن «المتسلل يدعى دومينيك أديسانيا، (23 عاما)، من ميريلاند قرب واشنطن».

وأوضح أن «الموقوف نقل إلى مستشفى قريب لتقييم وضعه الصحي».

في السياق نفسه، تحدث والد الشاب إلى شبكة «abc» الأمركيية، لافتًا إلى أن ابنه قُبض عليه قبل ذلك في محاولة سابقة لاختراق سياج البيت الأبيض.

وبثت قنوات التليفزيون الأمريكية شريط فيديو يظهر فيه الشاب وهو يركل كلبًا هجم عليه، قبل أن يسارع عناصر الأمن الرئاسي إلى اعتقاله.

ويأتي هذا الحادث ليضاف إلى سلسلة حوادث تكررت في الأونة الأخيرة ونالت كثيرًا من مصداقية وحدة النخبة هذه المكلفة بحماية رئيس الولايات المتحدة، وجعلتها موضعًا للسخرية والتهكم.