كلية الصيدلة بجامعة نورة تحصل على شهادة الآيزو

انضمت كلية الصيدلة بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن إلى الجهات المتميزة الحاصلة على شهادة الآيزو الدولية ISO9001:2008 حديثا، حيث أعربت عميدة الكلية الدكتورة نوال الرشيد عن فخرها بهذا الإنجاز الذي يعد خطوة لجهود الكلية في سعيها لتحقيق الجودة في العملية الإدارية والتعليمية على حد سواء والحصول على الاعتماد الأكاديمي مستقبلاً. مؤكدة على دعم مديرة الجامعة الدكتورة هدى العميل، وجهود وكالة الشؤون الصحية في الحرص على أهمية تفعيل الجودة والارتقاء بالأداء الأكاديمي والإداري بالجامعة.

بدوره أكد وكيل الجامعة للشؤون الصحية الدكتور محمد الشهري على أن حصول كلية الصيدلة على شهادة نظام إدارة الجودة (الآيزو) يأتي تتويجا للجهود الكبيرة التي بذلتها عميدة الكلية، وثمرة لجهود فرق العمل من منسوبات الكلية في سبيل تحسين وتطوير أدائها وخدماتها.

كما أعرب الدكتور الشهري عن شكره العميق لمديرة الجامعة الدكتورة هدى العميل على دعمها المستمر، ولوكالة الجامعة للتطوير والجودة على متابعتها وجهودها الحثيثة في السعي نحو الريادة الإقليمية والتميز العالمي.

وأضاف بأن "حصول كلية الصيدلة على شهادة (الآيزو) يسهم في تحقيق أهداف الجامعة الاستراتيجية في مجال تحقيق التميز في الأداء وتطبيق الجودة الشاملة، وذلك من خلال إيجاد مرجعية موثقة وموحدة ومستندة إلى أفضل الممارسات العالمية في إدارة عملياتها بفاعلية وبشكل يضمن تحسين وتطوير خدماتها وأدائها بشكل مستمر".

بينما أشادت ممثلة الجودة بكلية الصيدلة منيرة الفهيد بجهود فريق لجنة الآيزو في وضع اللبنة الأساسية لنظام إدارة الجودة في كلية الصيدلة ودعم مسيرة التطوير داخل المؤسسة التعليمية، وذلك سعيا إلى الرقي بكلية الصيدلة وبجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن إلى مصاف الكليات والجامعات المتقدمة داخل وخارج المملكة.