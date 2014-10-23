مروة عبد المنعم بعد براءتها: لن أتنازل عن حقي وسمعتي

في مفاجأة من العيار الثقيل، جاء تقرير الطّب الشرعي الخاص بقضية وفاة خادمة الممثلة المصرية مروة عبد المنعم، حيث أظهر براءة مروة من تهمة قتل خادمتها، وأثبت عدم وجود أيّ شبهة جنائية ضدّها، ما أدّى إلى تكذيب والد الخادمة، الذي تقدّم ببلاغ ضدّ مروة وزوجها المخرج المسرحي حسام الشاذلي، واتّهمهما بقتل ابنته التي توفيت في حمّام منزل مروة.

من ناحيتها، قالت مروة لـ"سيدتي نت" إنّها كانت تثق في الله سبحانه وتعالى، وفي القضاء المصري بأنه سينصفها، لأنّها على حدّ قولها: "كانت تعامل الله في هذه البنت المسكينة"، موضحة أنّها وزوجها لن يتنازلا عن حقّهما اتجاه والد الخادمة وسيقاضونه بتهمة الإساءة إليهما.

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