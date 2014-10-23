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فيديو نادر لكيم كردشيان المراهقة بمناسبة عيد ميلادها

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فيديو نادر لكيم كردشيان المراهقة بمناسبة عيد ميلادها فيديو نادر لكيم كردشيان المراهقة بمناسبة عيد ميلادها

الأربعاء 22-10-2014 20:36

إحتفلت نجمة تلفزيون المجتمع الأمريكي Kim Kardashian امس بعيد ميلادها الـ 34، ولأنها من أكثر نجوم هوليوود شهرة وشعبية، ضجّت مواقع التواصل الإجتماعي بالمعايدات والتمنيات، من قبل جمهورها وزملائها في الوسط الفني.

أفراد عائلة Kardashian الذين عرفوا أيضاً من خلال تلفزيون الواقع، عايدوا Kim عبر موقع إنستجرام معربين عن محبتهم وتقديرهم لها.

Kendall jenner: عيد ميلاد سعيد أختي الجميلة. لا أعرف ماذا كنت سأفعل من دون روحك الطيبة.

Khloe Kardashian: عيد ميلاد سعيد أختي المفضلة وموضع ثقتي وكاتمة اسراري.

Kris jenner: عيد ميلاد سعيد إبنتي الغالية وصديقتي المفضلة وشريكتي في الجريمة. أنت أعظم صديقة وزوجة وأم، وأنا محظوظة جداً لوجودك إلى جانبي.

jonathan Cheban: عيد ميلاد سعيد صديقتي المفضلة. أحبك Kim.

أما Kanye West زوج Kim، فقال: عيد ميلاد سعيد حبيبتي.. شكراً لأنك الزوجة والأم المثالية.

واضاف: اشعر احياناً ان كلمة احبك ليست كافية للتعبير عن مدى حبي لك.

وبهذه المناسبة، نشرت Kim Kardashian نادر، يظهرها وهي في سن الـ 14 وتقول فيه: عندما اصبح مشهورة، تذكروا هذه الطفلة الصغيرة الجميلة، مما يعني أنها كانت تطمح للشهرة منذ صغرها

 

 

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