مصطفى شعبان يشارك في معرض للفروسية

أعلنت إدارة معرض "الفرس" في دورته السابعة، التي افتتحها الأمير مولاي رشيد، الإثنين، عن مشاركة الفنان المصري مصطفى شعبان في فعاليات المعرض.

وعبّر مصطفى عن شغفه اتّجاه الخيول في أكثر من مناسبة، وكان له مشاركات مع حصانه في عدة مناسبات ومعارض. وقد سبق ونال حصان مصطفى كأس أجمل حصان خلال مشاركته في مهرجان رباب الدولي للخيول المصرية العربية الأصيلة، الذي أقيم في مزرعة رباب في منطقة سقارة بالجيزة.

كما فاز شعبان وفرسه "هداية" سنة 2011 بالمركز الثاني ضمن بطولة الجمال للخيول العربية الأصيلة.

معرض "الفرس" سيقام في مدينة الجديدة المغربية، في الفترة الممتدة ما بين21 إلى 26 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"