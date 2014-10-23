هشام عبد الحميد يكرّم في المغرب

انطلقت فعاليات الدورة الحادية عشرة لـ"المهرجان الدولي للفيلم عبر الصحراء" في مدينة زاكورة المغربية، تحت شعار "السينما والشباب"، خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 25 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ويشارك في المهرجان عدد من الدول، بينها: مصر، وتونس، وكازخستان، والصين، وإيران، والبنغال، والجزائر، وبنغلاديش، وفرنسا، والعراق.

ويتميز المهرجان بدورته الحالية بتنظيم مسابقة رسمية للأفلام الطويلة، فضلاً عن تنظيم جائزة لأفضل سيناريو عن موضوع الصحراء، وإطلاق سينما الهواء الطلق عبر عرض عدد من الأفلام المشاركة أمام الجمهور، إلى جانب إقامة ورش عمل فنية بمجال تحليل الأفلام الوثائقي والديكور والإخراج.

وفي إطار التكريمات، يُكرّم المهرجان بدورته الحالية الممثل المصري هشام عبد الحميد، والمغربية فاطمة عاطف.

وبحسب مُنظّمي المهرجان، تعتبر هذه التكريمات بمثابة تقدير لعطاءات نجوم وصنّاع السينما في المغرب والخارج.

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