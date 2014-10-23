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يارا تحيي حفل رياضي الليلة في الكويت

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يارا تحيي حفل رياضي الليلة في الكويت يارا تحيي حفل رياضي الليلة في الكويت

الأربعاء 22-10-2014 23:35

وصلت النّجمة اللبنانية يارا إلى الكويت منذ ساعات، لتشارك في إحياء حفل كأس القارات لكرة القدم للصالات.
ومن المقرر أنّ يُقام الحفل مساء اليوم بمشاركة بلبل الخليج الفنان نبيل شعيل في صالة فجحان هلال المطيري في نادي القادسية الرياضي السّاعة السّابعة مساءً، حيث أنّ الدّعوة عامة. هذا وسينقل الحفل على الهواء مباشرة على تلفزيون دولة الكويت "القناة الثالثة الرياضية".

واستغلّت يارا وجودها في الكويت لتزور ستوديو الموزع الموسيقي ربيع صيداوي لوضع اللمسات الأخيرة على أغنيتها السنغل الجديدة. وكان برفقة يارا مدير أعمالها الملحن طارق أبو جودة.

وحول هذا التّعاون بين يارا وربيع، صرّح ربيع لـ" سيدتي نت": أنّ أغنية يارا الجديدة شارفت على الانتهاء، على أن يُكشف النّقاب عن تفاصيلها في الفترة المقبلة.

وكانت يارا قد نشرت على حسابها الرسمي في موقع "فيس بوك" لها وهي تحضّر الكيك، وعلقت على الفيديو قائلة : “#AyechBiOyouni baking a Cake عم نحضر لكيك بس راح يطلع روعة مش متل الكيك المحروقة في كليب #عايش_بعيوني”.

يذكر أنّ النّجمة اللبنانية قررت تجديد تعاونها مع المخرج جاد شويري الذي تعاونت معه في كليب "عايش بعيوني"، لكنها لم تُحدد بعد وبشكل نهائي اسم الأغنية التّي استقرّت على تصويرها، وإنّ كانت كل المؤشرات تتجه نحو تصوير أغنية "بتروح".

 

 

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سيدتي

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