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مقتل جندي ليبي وإصابة 7 في انفجار لغم شرق بنغازي

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مقتل جندي ليبي وإصابة 7 في انفجار لغم شرق بنغازي مقتل جندي ليبي وإصابة 7 في انفجار لغم شرق بنغازي

لقى جندي تابع للجيش الليبي مصرعه وأصيب 7 آخرون أثناء تفكيك لغم بمنطقة سيدي منصور، شرق مدينة بنغازي.

وقال مصدر عسكري بالقوات الخاصة الليبية «الصاعقة»، في تصريح لـوكالة أنباء الشرق الأوسط، الخميس، إن «جنديًا لقى مصرعه وأصيب 7 آخرون أثناء تفكيك لغم بمنطقة سيدي منصور، شرق مدينة بنغازي»، لافتا إلى أنه «تم نقل جثة الجندي والمصابين إلى مستشفى المرج بالمدينة».

وعلى صعيد آخر، قال المصدر إن «القوات عثرت على جثتين محللتين لجنديين بقوات الجيش نقلا أيضا لمستشفى المرج، للتعرف عليهما وعرضهما على الطب الشرعي».

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