بالصور … محافظ مطروح يكرم 49 من المحاربين القدماء وأسماء شهداء اكتوبر

فى سابقة الاولى من نوعها بمحافظة مطروح كرم اللواء بدر طنطاوى الغندور محافظ مطروح اسر شهداء حرب اكتوبر المجيدة من ابناء المحافظة بالاضافة الى المحاربين القدماء الذين شاركوا فى الحرب بحضور اللواء العنانى حمودة مساعد وزير الداخلية ومدير امن مطروح والسيد الامام سكرتير عام المحافظة والقيادات الامنية والشعبية والتنيفيذية وعدد من طلاب المدارس.

حيث بدء الحفل بعرض بعض الاغانى الوطنية الفنية لاحد فنانى مطروح وعدد من اعضاء جمعية التحدى والتى عبرت عن انتصار اكتوبر ودور الجنود والضباط فى هذا الانتصار.

والقى اللواء جاهين زعلوك كلمة نيابة عن المحاربين القدماء قدم فيها التهنئة للقائد الاعلى للقوات المسلحة رئيس الجمهورية بهذه المناسبة بالاضافة الى تهنئة القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي.

كما قدم نيابة عن جميع المحاربين الشكر لمحافظ مطروح على اقامة هذا الاحتفال الذى يعد سابقة لم تحدث من قبل بمحافظة مطروح ان يتم تكريم اسر الشهداء والمحاربين القدماء، مشيرًا :” ان هذا الاحتفال ساهم فى رفع الروح المعنوية لمن شاركوا فى حرب اكتوبر من ابناء المحافظة .

والقى محافظ مطروح كلمة قدم فيها التهنئة والشكر لكل ابطال حرب اكتوبر واسر الشهداء من ابناء المحافظة ، موكدًا ان هذا الاحتفال يهدف الى الاقرار والاعتراف بدور هولاء الابطال فى رسم تاريخ مصر فبدونهم كانت ستضيع مصر .

وقدم المحافظ الشكر لاسرة جريدة مطروح لنا والتى كان لها دور كبير فى رصد ومتابعة اخبار هؤلاء الابطال مما دعانا لاقامة هذا الحفل لتكريمهم .

واشار المحافظ اننا سنحرص كل عام على تسن هذه السنة الحسنة باقامة حفل لهؤلاء الابطال تخليدا لهم ليتم الاحتفال بهم فى عيد المحافظة القومى مع ابطال معركة وادى ماجد بالاضافة انة سيتم وضع مخطط للعام المقبل لتكريم كل من شاركوا من ابناء المحافظة فى اى حروب خاضتها مصر ضد اى عدو خارجى.

واكد ان أكتوبر 73 أثبتت أن المصري قادر على صنع المعجزات إذا أراد، وأن كلمة السر في حرب أكتوبر كانت حب مصر.

وفى نهاية الاحتفال كرم المحافظ عدد 49 من اسر شهداء اكتوبر والمحاربين القدماء بتقديم شهادة تقدير لهم ومبلغ مالى تقدير لجهودهم فى الحفاظ على وطننا مصر.