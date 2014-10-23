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بالصور .. إزالة 100 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية خلال حملة مكبرة بالأقصر‎

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بالصور .. إزالة 100 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية خلال حملة مكبرة بالأقصر‎ بالصور .. إزالة 100 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية خلال حملة مكبرة بالأقصر‎

بالصور إزالة 100 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية خلال حملة مكبرة بالأقصر‎

نجحت حملة أمنية مكبرة بدائرة مركز أرمنت جنوبي غرب الأقصر بإشراف اللواء منتصر أبوزيد مدير أمن المحافظة بالتنسيق مع مديرية الزراعة في إزالة 100 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية .

كانت قوات الأمن بالأقصر قد شنت حملة أمنية مكبرة بدائرة مركز شرطة أرمنت بمشاركة قيادات المديرية وقوات من مركز شرطة الأقصر ” نظامية – سرية ” وضباط من إدارة البحث الجنائي مدعومة بمجموعات قتالية من قوات الأمن بتأمين مسئولي الإدارة الزراعية أثناء قيامهم بتنفيذ قرارات الإزالة للتعديات علي الأراضي الزراعية.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ ( 99) قرار إزالة و إزالة حالة تعدي واحدة في المهد علي الأراضي الزراعية بإجمالي ( 100 ) حالة تعدي علي الأراضي الزراعية.

ولم تحدث ثمة تداعيات أمنية خلال عمليات التنفيذ ووجهت القيادات الأمنية بمواصلة التنسيق مع مديرية الزراعة و مسئولي المحافظة لتنفيذ حملات لإزالة باقي التعديات عليالأراضي الزراعية بنطاق المحافظة فضلا عن التأكيد علي سرعة إصدار قرارات الإزالة قبل استقرار الأوضاع المخالفة.

و تحرر عن ذلك المحضر رقم 5883 ادارى مركز شرطة ارمنت لسنة 2014 وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق .

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء منتصر أبوزيد مدير أمن الأقصر لضباط  المديرية بتفعيل الأداء الأمني في مجال تنفيذ الأحكام القضائية والقرارات الإدارية و إزالة كافة التعديات علي الأراضي الزراعية وتنفيذا للتوجيهات بالتنسيق مع الإدارات الزراعية المختصة.

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