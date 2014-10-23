أخبار عاجلة

الأخبار - وزير التموين يتفقد توفير السلع الغذائية بمنظومة التموين الجديدة فى جولة بالقاهرة الكبرى -
هكذا يتم اختراق الفيس بوك واستخراج كلمة السر -
موقع إسرائيلي يكشف عن أسرار السجادة الحمراء التي فُرشت للسيسي بأمريكا -
بشرى سعيدة العلاوة في جيب الموظف قبل عيد المال وزيادة المعاشات اقتربت -
الأخبار - وزراء خارجية العرب يبحثون فى تونس مكافحة الإرهاب وتشكيل لجنة أمنية عليا -
بالصور.. مسئول بالكهرباء يصدم المصريين: زيادة منتظمة في أسعار الكهرباء حتي عام 2019.. ويقدم نصائح للمتضررين من الفواتير -
الوزير وطاهر يتفقدان مشروعات تطوير الطرق بالإسماعيلية -
«المحافظين»: هذه الأمراض تضرب المصريين بعد 5 سنوات.. وارتفاع الأسعار السبب -
عضو «الشئون العربية» عن هجوم «خان شيخون» بسوريا: «لا يُرضي عدوًا ولا حبيبًا» -
فيديو| شعبة الأسماك: التجار شماعة الحكومة .. والأزمة سببها التصدير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

إتحاد الكرة : اتحادات النمسا وإيطاليا وقطر تستعلم عن بعض اللاعبين المصريين

Google+ Print
إتحاد الكرة : اتحادات النمسا وإيطاليا وقطر تستعلم عن بعض اللاعبين المصريين إتحاد الكرة : اتحادات النمسا وإيطاليا وقطر تستعلم عن بعض اللاعبين المصريين

اتحاد الكرة

أرسل الاتحاد النمساوي لكرة القدم، خطابا الى نظيره المصري، للاستعلام عن موقف اللاعب إبراهيم مؤمن من مواليد القاهرة في 27 سبتمبر 1987، وذلك قبل قيده بنادي بلو فايس النمساوي كلاعب هاو.

كما أرسل الاتحاد القطري لكرة القدم خطابا طلب فيه إرسال البطاقة الدولية للاعب كرة الصالات علي محمود منصور لاعب نادي الإعلاميين لقيده بنادي أم صلال القطري.

وتلقى الاتحاد المصرى لكرة القدم خطابا من نظيره الإيطالي للاستعلام عن اللاعب أشرف حنفب حامد من مواليد أسيوط في 19 أغسطس 1996، وتضمن الخطاب أن اللاعب أكد أنه غير مقيد بسجلات الاتحاد المصري لكرة القدم.
> أ ش أ

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا