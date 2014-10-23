إتحاد الكرة : اتحادات النمسا وإيطاليا وقطر تستعلم عن بعض اللاعبين المصريين

أرسل الاتحاد النمساوي لكرة القدم، خطابا الى نظيره المصري، للاستعلام عن موقف اللاعب إبراهيم مؤمن من مواليد القاهرة في 27 سبتمبر 1987، وذلك قبل قيده بنادي بلو فايس النمساوي كلاعب هاو.

كما أرسل الاتحاد القطري لكرة القدم خطابا طلب فيه إرسال البطاقة الدولية للاعب كرة الصالات علي محمود منصور لاعب نادي الإعلاميين لقيده بنادي أم صلال القطري.

وتلقى الاتحاد المصرى لكرة القدم خطابا من نظيره الإيطالي للاستعلام عن اللاعب أشرف حنفب حامد من مواليد أسيوط في 19 أغسطس 1996، وتضمن الخطاب أن اللاعب أكد أنه غير مقيد بسجلات الاتحاد المصري لكرة القدم.

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