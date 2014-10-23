طائرات “الرافال” الفرنسية تنفذ غارة رابعة تستهدف تنظيم داعش الإرهابي في الموصل بالعراق

أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية أن طيرانها الحربي قام بشن غارة رابعة ضد تنظيم الدولة الاسلامية في منطقة الموصل في شمال العراق و دمر سيارة جيب من طراز (هامفي).

و أضافت- في بيان لها اليوم الأربعاء – ان الطائرات الحربية الفرنسية من طراز” رافال” وفرت أمس دعم جوي لعمليةْ عسكرية برية يقودها الجيش العراقي و قامت بمهمة استطلاعية استمرت نحو ثلاث ساعات بالتنسيق مع قاعدة (العديد) الجوية بقطر.

و الجدير بالذكر انه في 19 سبتمبر 2014، أرسلت القوات المسلحة الفرنسية عدة طائرات رافال إلى الموصل, و قامت بعدة ضربات جوية أمر بها الرئيس فرانسوا أولاند الذي أكد أن فرنسا لن ترسل قوات برية على الأرض، ولكن فرنسا ستقف جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة في العراق. كانت فرنسا ثاني دولة تشارك في الحملة ضد تنظيم داعش.

أطلقت وزارة الدفاع الفرنسية إسم عملية (الشمال) على ضرباتها الجوية في العراق، وكانت أولى ضرباتها قد أسفرت عن تدمير كامل لمستودع تسليح ومعسكر تدريبي وقتل 22 مسلح.

أ ش أ