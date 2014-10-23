إصابة ستة شرطيين وأربعة مدنيين في انفجار «عبوة بدائية» بمحيط جامعة القاهرة

أعلنت وزارة الداخلية المصرية أمس إصابة 10 أشخاص بينهم 6 من رجال الشرطة في انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع بميدان النهضة أمام جامعة القاهرة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة اللواء هاني عبداللطيف في تصريح صحافي إن الانفجار أصاب 6 من رجال الشرطة من بينهم 4 ضباط ومجندان اثنان و4 مواطنين، مشيرا إلى أن الإصابات كلها متوسطة ويتلقى المصابون حاليا الإسعافات اللازمة.

وأضاف عبداللطيف أن رجال المفرقعات يواصلون تمشيط ميداني النهضة والجلاء للتأكد من خلوهما من أي عبوات أخرى في الوقت الذي فرضت قوات الأمن سياجاً أمنياً بمحيط الانفجار وإجراء التحويلات المرورية اللازمة.

وبدوره، قال مصدر أمني بالوزارة إن خبراء المفرقعات قاموا بتمشيط ميدان الجلاء الموازي للبوابة رقم 4 لجامعة القاهرة للتأكد من عدم وجود أي عبوات أخرى.

وأوضح المصدر أن عملية التمشيط في ميدان الجلاء تعد إجراء احترازيا لحماية طلبة جامعة القاهرة والمارة في هذه المنطقة شديدة الكثافة المرورية.

من ناحية أخرى، تمكنت قوات الأمن المصرية من ضبط 12 طالبا في جامعات الأزهر وعين شمس وحلوان بعد تجمعهم داخل جامعة القاهرة والتعدي على أفراد الأمن الخاص والإداري بها.