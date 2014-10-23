الاهلى يعترض عل السفر الى أسيوط بعد العودة من الجونة ..ونادى الاسيوطى يتمسك بموقفه

تلقى الاتحاد المصرى لكرة القدم خطابا رسميا من النادى الاهلى بتوقيع علاء عبد الصادق مدير الكرة بالنادى طلب فيه تحديد ملعب بديل لمباراته امام الاسيوطى المقرر لها الاحد المقبل باستاد اسمنت اسيوط.

وجاء فى الخطاب انه نظرا لضيق الوقت والتكاليف على النادى من حجوزات طيران واقامه الى جانب الاجهاد بعد السفر الى الجونة لاداء مباراة الاسماعيلى مساء اليوم والتى انتهت بالتعادل السلبى ثم السفر مرة أخرى الى اسيوط نرجو التكرم بايجاد البديل الامثل لاقامة المباراة.

وعلى الجانب الاخر أكد وائل حبيب المشرف على الكرة بالنادى الاسيوطى أن ناديه يتمسك بحقه فى اللعب على ملعبه وينتظر فريق الاهلى بشغف ليحتفل به وقال حصلنا على موافقة الامن ونعانى مثل الاهلى من الارهاق ولكن الخصم يمتلك الامكانيات المادية ويمكن ان يوفر طائرة للانتقال ورغم أن نادينا لايمتلك أى امكانيات مادية الاأن لدينا أهم شيىء التمسك بحرية اتخاذ القرار والعزيمة والاصرار

أ ش أ