أخبار عاجلة

الأخبار - وزير التموين يتفقد توفير السلع الغذائية بمنظومة التموين الجديدة فى جولة بالقاهرة الكبرى -
هكذا يتم اختراق الفيس بوك واستخراج كلمة السر -
موقع إسرائيلي يكشف عن أسرار السجادة الحمراء التي فُرشت للسيسي بأمريكا -
بشرى سعيدة العلاوة في جيب الموظف قبل عيد المال وزيادة المعاشات اقتربت -
الأخبار - وزراء خارجية العرب يبحثون فى تونس مكافحة الإرهاب وتشكيل لجنة أمنية عليا -
بالصور.. مسئول بالكهرباء يصدم المصريين: زيادة منتظمة في أسعار الكهرباء حتي عام 2019.. ويقدم نصائح للمتضررين من الفواتير -
الوزير وطاهر يتفقدان مشروعات تطوير الطرق بالإسماعيلية -
«المحافظين»: هذه الأمراض تضرب المصريين بعد 5 سنوات.. وارتفاع الأسعار السبب -
عضو «الشئون العربية» عن هجوم «خان شيخون» بسوريا: «لا يُرضي عدوًا ولا حبيبًا» -
فيديو| شعبة الأسماك: التجار شماعة الحكومة .. والأزمة سببها التصدير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

الاهلى يعترض عل السفر الى أسيوط بعد العودة من الجونة ..ونادى الاسيوطى يتمسك بموقفه

Google+ Print
الاهلى يعترض عل السفر الى أسيوط بعد العودة من الجونة ..ونادى الاسيوطى يتمسك بموقفه الاهلى يعترض عل السفر الى أسيوط بعد العودة من الجونة ..ونادى الاسيوطى يتمسك بموقفه

تلقى الاتحاد المصرى لكرة القدم خطابا رسميا من النادى الاهلى بتوقيع علاء عبد الصادق مدير الكرة بالنادى طلب فيه تحديد ملعب بديل لمباراته امام الاسيوطى المقرر لها الاحد المقبل باستاد اسمنت اسيوط.

وجاء فى الخطاب انه نظرا لضيق الوقت والتكاليف على النادى من حجوزات طيران واقامه الى جانب الاجهاد بعد السفر الى الجونة لاداء مباراة الاسماعيلى مساء اليوم والتى انتهت بالتعادل السلبى ثم السفر مرة أخرى الى اسيوط نرجو التكرم بايجاد البديل الامثل لاقامة المباراة.

وعلى الجانب الاخر أكد وائل حبيب المشرف على الكرة بالنادى الاسيوطى أن ناديه يتمسك بحقه فى اللعب على ملعبه وينتظر فريق الاهلى بشغف ليحتفل به وقال حصلنا على موافقة الامن ونعانى مثل الاهلى من الارهاق ولكن الخصم يمتلك الامكانيات المادية ويمكن ان يوفر طائرة للانتقال ورغم أن نادينا لايمتلك أى امكانيات مادية الاأن لدينا أهم شيىء التمسك بحرية اتخاذ القرار والعزيمة والاصرار

أ ش أ

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا