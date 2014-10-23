بالصور .. القبض على المتهمين بتصوير فيديو ” إخوان مطروح “

أعلنت مديرية أمن مطروح أن المتابعه الأمنية رصدت بث مقطع فيديو على شبكات الإنترنت والتواصل الاجتماعي تحت عنوان ” عفاريت ضد الانقلاب بمطروح ” يظهر فيه احد الأشخاص الملثمين يهدد ويتوعد بارتكاب أعمال عدائية ضد قوات الشرطة والقوات المسلحة بمحافظة مطروح وينتقد قيادات الدولة وبناء على تعليمات قيادات الوزارة بسرعة كشف شخصية صاحب مقطع الفيديو والعمل على ضبطه .

وقال العميد إبراهيم عبد الغفار انه تم تشكيل فريق بحث بالتنسيق مدير إدارة البحث الجنائي مع فرعى الأمن العام والأمن الوطنى بمطروح للتوصل الى هوية صاحب مقطع الفيديو وضبطه

> حيث توصلت جهود فريق البحث الى تحديد شخصية صاحب الفيديو وتبين أنه يدعى محمد رزق . ناجي ا لعميري مواليد 25/5/1993 مقيم قرية أم الرَخَم غرب مدينة مرسى مطروح باسل أحمد محمد عبد الله مواليد 14/11/1995 الذي قام بتصوير الفيديو مقيم عزبة إسرافيل بالكيلو 3 مطروح وتبين انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين.

تم تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العام قامت مأموريه من إدارة البحث الجنائى بالاشتراك وفرعى الأمن العام والأمن الوطنى بمطروح لاستهدافهما حيث تمكنت من ضبطهما رسم كروكي تفصيلي لمعسكر قوات الأمن بمنطقة الريفية وجهاز تليفون محمول خاص بالمتهم الثانى والمستخدم فى تصوير مقطع الفيديو وبعض الشعارات الخاصة بالجماعة المحظورة وكذا إشارة رابعة .

بمواجهتهما بما اسفر عنه التحريات والضبط اعترف بانتمائهما الى الجماعة المحظورة وأن الأول قام بتسجيل وبث مقطع الفيديو بمسجد عائشة أم المؤمنين بقرية أم الرَخَم وأن الثانى هو القائم بالتصوير مستخدماً هاتفه المحمول بغرض إثبات التواجد لجماعة الإخوان الإرهابية وضرب حالة الاستقرار الأمنى الذى تتمتع به محافظة مطروح .

> وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة .