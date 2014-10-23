بالفيديو - ريال مدريد وأنشيلوتي ينتقمان من ليفربول

انتقم ريال مدريد من ليفربول بثلاثة أهداف من دون رد على أرض ملعب أنفيلد بإنجلترا مساء الأربعاء ضمن الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد خسر أخر مباراة له على أنفيلد بنتيجة 4-0 وقتما كان خواندي راموس مديرا فنيا للميرنجي.

لكن الميرنجي انتقم بقيادة نجميه كريستيانو رونالدو الذي افتتح النتيجة وكريم بنزيمة صاحب هدفين في الحفلة الملكية.

الأهداف كلها جاءت في الشوط الأول، إذ أنهى ريال مدريد 45 دقيقة وهو متفوق على ليفربول.

وأخر مرة أنهى فيها فريق يدربه كارلو أنشيلوتي الشوط الأول متفوقا بنتيجة 3-0 كانت وهو يقود ميلان وأمام ليفربول.

في 2005 أنهى ميلان الشوط الأول متفوقا بثلاثة أهداف سجل منها هرنان كريسبو هدفين وباولو مالديني أخر.

ليفربول وقتها عوض النتيجة، وفاز بدوري أبطال أوروبا على حساب أنشيلوتي.

لكن في 2014، لم يستطع ليفربول التعويض.. وكان بائسا بشكل كبير أمام أنشيلوتي وفريقه ريال مدريد.

ريال مدريد

لعب ريال مدريد بطريقة 4-4-2، وشارك جيمس رودريجز على الجناح الأيمن، وإسكو على الجناح الأيسر.

تألق إسكو كثيرا، مسهلا على أنشيلوتي مهمة اختيار خليفة لجاريث بيل الذي يغيب عن الميرنجي 15 يوما بسبب الإصابات.

وكما تألق إسكو، تألق جيمس رودريجز الذي لعب كرة من فوق دفاع ليفربول لم يصبر رونالدو عليها وبلمسة واحدة سجل للميرنجي الهدف الأول.

ثم أحرز كريم بنزيمة هدفين، الأول بضربة رأس وضعها من فوق حارس ليفربول، والثاني ببطن قدمه محولا كرة عرضية إلى داخل الشباك.

بالوتيللي

بين شوطي المباراة، سحب برندن رودجرز المدير الفني لليفربول المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيللي الذي لم يكن له أي حضور في أرض الملعب.

بالوتيللي استبدل قميصه مع بيبي بين شوطي المباراة، ما أثار حنق جمهور ليفربول الذي هتف ضد سوبر ماريو.

ولعب ليفربول بلا رأس حربة صريح بعد دخول أدم لالانا مكان بالوتيللي، وتحول رحيم ستيرلينج من جناح إلى مهاجم لكنه يتراجع كثيرا للخلف.

هذه الطريقة من ليفربول لم تثمر عن جديد، وريال مدريد ظل محافظا في الشوط الثاني، بل واستبدل نجمه الأبرز رونالدو قبل نهاية اللقاء بربعة ساعة لإراحته قبل صدام برشلونة في الكلاسيكو مساء السبت المقبل بملعب سانتياجو برنابيو.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 9 نقاط، بينما تجمد رصيد ليفربول عند 3 نقاط.

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