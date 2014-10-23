بالفيديو - دورتموند يسحق جالاتا سراي في عقر داره ويواصل تصدره

سحق بروسيا دورتموند مضيفه جالاتا سراي برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وواصل دورتموند تألقه وتصدره للمجموعة الرابعة بعد أن حقق العلامة الكاملة من المباريات الـ3.

كما واصل دفاعه التألق بعد أن نجح في الخروج بشباكه نظيفة للمباراة الثالثة على التوالي ليبقى الفريق الوحيد الذي لم تسكن شباكه أي هدف حتى الآن في البطولة مع موناكو.

وتقدم أوباميانج مبكرا لبروسيا دورتموند في الدقيقة السادسة بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء قبل أن يعود ويضيف الهدف الثاني في الدقيقة 18 من الشوط ذاته.

وأضاف ماركو رويس العائد مؤخرا للفريق الهدف الثالث بطريقة رائعة بعد أن استغل تقدم موسليرا حارس جالاتا سراي وسدد بقوة في الشباك.

وفي الشوط الثاني هدأ أداء الفريق الألماني قليلا لكن أدريان راموس تمكن من إضافة الهدف الرابع في الدقيقة 83 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

بتلك النتيجة يصل دورتموند إلى النقطة التاسعة محتفظا بصدارته فيما تجمد رصيد جالاتا سراي عند نقطة واحدة.

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