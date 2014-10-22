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«بنتاجون»: قوات «التحالف» شنت 12 ضربة جوية على «داعش» خلال الـ24 ساعة الأخيرة

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«بنتاجون»: قوات «التحالف» شنت 12 ضربة جوية على «داعش» خلال الـ24 ساعة الأخيرة «بنتاجون»: قوات «التحالف» شنت 12 ضربة جوية على «داعش» خلال الـ24 ساعة الأخيرة

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، «بنتاجون»، أن قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة شنت 12 ضربة جوية خلال الساعات الـ24 الماضية، ما سمح بصد هجوم لمسلحي «داعش» على مقربة من سد الموصل في العراق.

ونقل راديو «سوا» الأمريكي، مساء الأربعاء، عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية العقيد ستيفن وارن قوله إن مقاتلي (داعش) شنوا هجوما قرب سد الموصل تم صده بواسطة الضربات الأمريكية والقوات العراقية».

من جهتها، ذكرت القيادة الوسطى للجيش الأمريكي أنه تم تدمير ثلاث عربات للتنظيم المتشدد «داعش».

وأضافت القيادة الوسطى للجيش الأمريكي أنها نفذت ست غارات جوية قرب مدينة كوباني في شمال سوريا دعما للمليشيات الكردية التي تقاتل مسلحي «داعش».

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