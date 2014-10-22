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البنتاجون: التحالف الدولي شن 12 ضربة جوية على داعش خلال الـ 24 ساعة الماضية

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البنتاجون: التحالف الدولي شن 12 ضربة جوية على داعش خلال الـ 24 ساعة الماضية البنتاجون: التحالف الدولي شن 12 ضربة جوية على داعش خلال الـ 24 ساعة الماضية


> أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” أن قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة شنت 12 ضربة جوية خلال الساعات الـ24 الماضية، ما سمح بصد هجوم لمسلحي الدولة “داعش” على مقربة من سد الموصل في العراق.

ونقل راديو “سوا” الأمريكي، مساء اليوم الأربعاء، عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية العقيد ستيفن وارن قوله إن مقاتلي داعش “شنوا هجوما قرب سد الموصل تم صده بواسطة الضربات الأمريكية والقوات العراقية”.

من جهتها، ذكرت القيادة الوسطى للجيش الأمريكي أنه تم تدمير ثلاث عربات للتنظيم المتشدد “داعش”.

وأضافت القيادة الوسطى للجيش الأمريكي أنها نفذت ست غارات جوية قرب مدينة كوباني في شمال سوريا دعما للمليشيات الكردية التي تقاتل مسلحي داعش.

وكان مسلحو “داعش” سيطروا في 7 أغسطس الماضي على سد الموصل الاستراتيجي الواقع على دجلة شمال العراق قبل أن تستعيده المليشيات الكردية نهاية الشهر ذاته.

أ ش أ

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