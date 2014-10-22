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الجيش الليبي: طائرة حربية قصفت مهبط الزنتان

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الجيش الليبي: طائرة حربية قصفت مهبط الزنتان الجيش الليبي: طائرة حربية قصفت مهبط الزنتان

قال الناطق باسم قيادة الأركان الليبية، العقيد أحمد المسماري، إن طائرة من نوع «L39» أطلقت صاروخين وقعا في محيط مهبط مدينة الزنتان، ولم تخلف أية أضرار لا مادية ولا بشرية .

واتهم المسماري، في تصريح لـ«بوابة الوسط»، مجموعة «فجر ليبيا» بالوقوف وراء العملية، التي اُستخدمت فيها طائرات كانت نقلت من قاعدة تمنهنت إلى مصراتة في وقت سابق.

وتابع قائلا: «هذا النوع من الطائرات رصد قبل يومين في طلعات استطلاعية في سماء مدينة بن وليد، منطلقًا من مطار مصراتة».

وأضاف أنَ هذه العملية تعتبر الأولى من نوعها وتسجل تحولاً في الصراع المسلح بين الجيش الوطني و«فجر ليبيا» في المنطقة الغربية.

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